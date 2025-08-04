Starkman (STAM) Nedir?

Coin Stam (meme token), project Starkman. The coin was released on the decentralized exchange Ecubo, with a total supply of 10,000,000,000,000 coins on the Starknet network (L2 Ethereum). Official website of the project: stamtoken.com The project was created by an open team on December 7, 2024. Project goal: To build a strong community, increase capital, and preserve the planet for future generations.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Starkman (STAM) Kaynağı Resmi Websitesi

Starkman (STAM) Token Ekonomisi

Starkman (STAM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STAM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!