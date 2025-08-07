StarLaunch (STARS) Nedir?

StarLaunch is a platform on the Solana blockchain that serves as a launchpad for new web3 projects. It utilizes a dual-token model involving $STARS and $N2H4 tokens. By staking $STARS, users can participate in token sales offered on the platform.

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StarLaunch (STARS) Kaynağı Resmi Websitesi

StarLaunch (STARS) Token Ekonomisi

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