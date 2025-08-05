STARX Hakkında Daha Fazla Bilgi

STARX Fiyat Bilgileri

STARX Whitepaper

STARX Resmi Websitesi

STARX Token Ekonomisi

STARX Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

STARX Logosu

STARX Fiyatı (STARX)

Listelenmedi

STARX (STARX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00848053
$0,00848053$0,00848053
-%1,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü STARX (STARX) Fiyatı

STARX (STARX), şu anda 0,00848053 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STARX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

STARX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,58
STARX 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki STARX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STARX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında STARX (STARX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, STARX / USD fiyat değişimi, $ -0,000136322910548675.
Son 30 gün içerisinde, STARX / USD fiyat değişimi, $ -0,0007992746.
Son 60 gün içerisinde, STARX / USD fiyat değişimi, $ -0,0006454412.
Son 90 gün içerisinde, STARX / USD fiyat değişimi, $ -0,00175196230631104.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000136322910548675-%1,58
30 Gün$ -0,0007992746-%9,42
60 Gün$ -0,0006454412-%7,61
90 Gün$ -0,00175196230631104-%17,12

STARX (STARX) Fiyat Analizi

En güncel STARX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00842935
$ 0,00842935$ 0,00842935

$ 0,00864397
$ 0,00864397$ 0,00864397

$ 0,601893
$ 0,601893$ 0,601893

+%0,09

-%1,58

+%1,92

STARX (STARX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

STARX (STARX) Nedir?

STARX Token is a revolutionary digital currency that opens doors to real and virtual worlds. STARX Token is more than a currency; it's a versatile key to a world where your travel dreams, both virtual and real, come to life.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

STARX (STARX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

STARX (STARX) Token Ekonomisi

STARX (STARX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STARX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: STARX (STARX) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STARX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STARX / VND
223,16514695
1 STARX / AUD
A$0,0130600162
1 STARX / GBP
0,0063603975
1 STARX / EUR
0,0072932558
1 STARX / USD
$0,00848053
1 STARX / MYR
RM0,0358726419
1 STARX / TRY
0,3448183498
1 STARX / JPY
¥1,24663791
1 STARX / ARS
ARS$11,5068071305
1 STARX / RUB
0,6762374622
1 STARX / INR
0,7452689764
1 STARX / IDR
Rp139,0250597232
1 STARX / KRW
11,7458732712
1 STARX / PHP
0,485934369
1 STARX / EGP
￡E.0,4108816785
1 STARX / BRL
R$0,0465581097
1 STARX / CAD
C$0,0116183261
1 STARX / BDT
1,0339462176
1 STARX / NGN
12,9079602971
1 STARX / UAH
0,3542317381
1 STARX / VES
Bs1,06854678
1 STARX / CLP
$8,19219198
1 STARX / PKR
Rs2,4057567504
1 STARX / KZT
4,5840656862
1 STARX / THB
฿0,2742603402
1 STARX / TWD
NT$0,2537374576
1 STARX / AED
د.إ0,0311235451
1 STARX / CHF
Fr0,006784424
1 STARX / HKD
HK$0,0664873552
1 STARX / MAD
.د.م0,0769184071
1 STARX / MXN
$0,160282017
1 STARX / PLN
0,0312931557
1 STARX / RON
лв0,0371447214
1 STARX / SEK
kr0,0819219198
1 STARX / BGN
лв0,0143320957
1 STARX / HUF
Ft2,9252740182
1 STARX / CZK
0,1802112625
1 STARX / KWD
د.ك0,00258656165
1 STARX / ILS
0,0289186073