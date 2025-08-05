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Steakhouse USDT Morpho Vault Fiyatı (STEAKUSDT)

Listelenmedi

Steakhouse USDT Morpho Vault (STEAKUSDT) Canlı Fiyat Grafiği

$1.09
$1.09$1.09
0.00%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Steakhouse USDT Morpho Vault (STEAKUSDT) Fiyatı

Steakhouse USDT Morpho Vault (STEAKUSDT), şu anda 1.09 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. STEAKUSDT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Steakhouse USDT Morpho Vault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-0.01%
Steakhouse USDT Morpho Vault 24 saatlik fiyat değişimi
0.00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Steakhouse USDT Morpho Vault (STEAKUSDT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Steakhouse USDT Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ -0.000115186505011.
Son 30 gün içerisinde, Steakhouse USDT Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +0.0029682880.
Son 60 gün içerisinde, Steakhouse USDT Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +0.0060235580.
Son 90 gün içerisinde, Steakhouse USDT Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +0.0094842962566625.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.000115186505011-0.01%
30 Gün$ +0.0029682880+0.27%
60 Gün$ +0.0060235580+0.55%
90 Gün$ +0.0094842962566625+0.88%

Steakhouse USDT Morpho Vault (STEAKUSDT) Fiyat Analizi

En güncel Steakhouse USDT Morpho Vault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.09
$ 1.09$ 1.09

$ 1.09
$ 1.09$ 1.09

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

-0.00%

-0.01%

+0.06%

Steakhouse USDT Morpho Vault (STEAKUSDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Steakhouse USDT Morpho Vault (STEAKUSDT) Nedir?

Steakhouse vaults aims to optimize yields by lending deposited assets against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

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Steakhouse USDT Morpho Vault (STEAKUSDT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Steakhouse USDT Morpho Vault (STEAKUSDT) Token Ekonomisi

Steakhouse USDT Morpho Vault (STEAKUSDT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STEAKUSDT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STEAKUSDT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STEAKUSDT / VND
28,683.35
1 STEAKUSDT / AUD
A$1.6786
1 STEAKUSDT / GBP
0.8175
1 STEAKUSDT / EUR
0.9374
1 STEAKUSDT / USD
$1.09
1 STEAKUSDT / MYR
RM4.6107
1 STEAKUSDT / TRY
44.3194
1 STEAKUSDT / JPY
¥160.23
1 STEAKUSDT / ARS
ARS$1,478.9665
1 STEAKUSDT / RUB
86.9166
1 STEAKUSDT / INR
95.8764
1 STEAKUSDT / IDR
Rp17,868.8496
1 STEAKUSDT / KRW
1,509.6936
1 STEAKUSDT / PHP
62.457
1 STEAKUSDT / EGP
￡E.52.8105
1 STEAKUSDT / BRL
R$5.9841
1 STEAKUSDT / CAD
C$1.4933
1 STEAKUSDT / BDT
132.8928
1 STEAKUSDT / NGN
1,659.0563
1 STEAKUSDT / UAH
45.5293
1 STEAKUSDT / VES
Bs137.34
1 STEAKUSDT / CLP
$1,052.94
1 STEAKUSDT / PKR
Rs309.2112
1 STEAKUSDT / KZT
589.1886
1 STEAKUSDT / THB
฿35.2397
1 STEAKUSDT / TWD
NT$32.7327
1 STEAKUSDT / AED
د.إ4.0003
1 STEAKUSDT / CHF
Fr0.872
1 STEAKUSDT / HKD
HK$8.5456
1 STEAKUSDT / MAD
.د.م9.8863
1 STEAKUSDT / MXN
$20.601
1 STEAKUSDT / PLN
4.0221
1 STEAKUSDT / RON
лв4.7742
1 STEAKUSDT / SEK
kr10.5294
1 STEAKUSDT / BGN
лв1.8421
1 STEAKUSDT / HUF
Ft375.9846
1 STEAKUSDT / CZK
23.1625
1 STEAKUSDT / KWD
د.ك0.33245
1 STEAKUSDT / ILS
3.7169