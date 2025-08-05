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Steakhouse WBTC Morpho Vault Fiyatı (STEAKWBTC)

Listelenmedi

Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$114.782
$114.782$114.782
+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC) Fiyatı

Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC), şu anda 114.782 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STEAKWBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Steakhouse WBTC Morpho Vault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,11
Steakhouse WBTC Morpho Vault 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Steakhouse WBTC Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +121,92.
Son 30 gün içerisinde, Steakhouse WBTC Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +7.117,9761660000.
Son 60 gün içerisinde, Steakhouse WBTC Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +14.875,1618118000.
Son 90 gün içerisinde, Steakhouse WBTC Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +17.592,38680536594.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +121,92+%0,11
30 Gün$ +7.117,9761660000+%6,20
60 Gün$ +14.875,1618118000+%12,96
90 Gün$ +17.592,38680536594+%18,10

Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC) Fiyat Analizi

En güncel Steakhouse WBTC Morpho Vault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 113.999
$ 113.999$ 113.999

$ 115.513
$ 115.513$ 115.513

$ 122.760
$ 122.760$ 122.760

-%0,01

+%0,11

-%2,36

Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC) Nedir?

Steakhouse vaults aims to optimize yields by lending deposited assets against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

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Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Steakhouse WBTC Morpho Vault (STEAKWBTC) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STEAKWBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STEAKWBTC / VND
3.020.488.330
1 STEAKWBTC / AUD
A$176.764,28
1 STEAKWBTC / GBP
86.086,5
1 STEAKWBTC / EUR
98.712,52
1 STEAKWBTC / USD
$114.782
1 STEAKWBTC / MYR
RM485.527,86
1 STEAKWBTC / TRY
4.667.036,12
1 STEAKWBTC / JPY
¥16.872.954
1 STEAKWBTC / ARS
ARS$155.741.956,7
1 STEAKWBTC / RUB
9.152.716,68
1 STEAKWBTC / INR
10.096.224,72
1 STEAKWBTC / IDR
Rp1.881.671.830,08
1 STEAKWBTC / KRW
158.977.661,28
1 STEAKWBTC / PHP
6.577.008,6
1 STEAKWBTC / EGP
￡E.5.561.187,9
1 STEAKWBTC / BRL
R$630.153,18
1 STEAKWBTC / CAD
C$157.251,34
1 STEAKWBTC / BDT
13.994.221,44
1 STEAKWBTC / NGN
174.706.238,74
1 STEAKWBTC / UAH
4.794.444,14
1 STEAKWBTC / VES
Bs14.462.532
1 STEAKWBTC / CLP
$110.879.412
1 STEAKWBTC / PKR
Rs32.561.357,76
1 STEAKWBTC / KZT
62.044.262,28
1 STEAKWBTC / THB
฿3.710.902,06
1 STEAKWBTC / TWD
NT$3.446.903,46
1 STEAKWBTC / AED
د.إ421.249,94
1 STEAKWBTC / CHF
Fr91.825,6
1 STEAKWBTC / HKD
HK$899.890,88
1 STEAKWBTC / MAD
.د.م1.041.072,74
1 STEAKWBTC / MXN
$2.169.379,8
1 STEAKWBTC / PLN
423.545,58
1 STEAKWBTC / RON
лв502.745,16
1 STEAKWBTC / SEK
kr1.108.794,12
1 STEAKWBTC / BGN
лв193.981,58
1 STEAKWBTC / HUF
Ft39.592.903,08
1 STEAKWBTC / CZK
2.439.117,5
1 STEAKWBTC / KWD
د.ك35.008,51
1 STEAKWBTC / ILS
391.406,62