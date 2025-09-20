Bugünkü canlı Stella Armada fiyatı 0,0000028 USD. SARM / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SARM fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Stella Armada fiyatı 0,0000028 USD. SARM / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SARM fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SARM Hakkında Daha Fazla Bilgi

SARM Fiyat Bilgileri

SARM Whitepaper

SARM Resmi Websitesi

SARM Token Ekonomisi

SARM Fiyat Tahmini

Stella Armada Logosu

Stella Armada Fiyatı (SARM)

Listelenmedi

1 SARM / USD Canlı Fiyatı:

--
----
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Stella Armada (SARM) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:25:35 (UTC+8)

Stella Armada (SARM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0180339
$ 0,0180339$ 0,0180339

$ 0,00000231
$ 0,00000231$ 0,00000231

--

--

%0,00

%0,00

Stella Armada (SARM) canlı fiyatı $0,0000028. SARM, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SARM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0180339, en düşük fiyatı ise $ 0,00000231 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SARM son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Stella Armada (SARM) Piyasa Bilgileri

$ 5,60K
$ 5,60K$ 5,60K

--
----

$ 14,00K
$ 14,00K$ 14,00K

2,00B
2,00B 2,00B

5.000.000.000,0
5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Şu anki Stella Armada piyasa değeri $ 5,60K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SARM arzı 2,00B olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,00K.

Stella Armada (SARM) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Stella Armada / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Stella Armada / USD fiyat değişimi, $ -0,0000023886.
Son 60 gün içerisinde, Stella Armada / USD fiyat değişimi, $ -0,0000027927.
Son 90 gün içerisinde, Stella Armada / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0000023886-%85,31
60 Gün$ -0,0000027927-%99,74
90 Gün$ 0--

Stella Armada (SARM) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Stella Armada (SARM) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Stella Armada Fiyat Tahmini (USD)

Stella Armada (SARM) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Stella Armada (SARM) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Stella Armada için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Stella Armada fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SARM Varlığından Yerel Para Birimlerine

Stella Armada (SARM) Token Ekonomisi

Stella Armada (SARM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SARM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Stella Armada (SARM) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Stella Armada (SARM) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SARM fiyatı, 0,0000028 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SARM / USD güncel fiyatı nedir?
SARM / USD güncel fiyatı $ 0,0000028. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Stella Armada varlığının piyasa değeri nedir?
SARM piyasa değeri $ 5,60K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SARM arzı nedir?
Dolaşımdaki SARM arzı, 2,00B USD.
SARM için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SARM, ATH fiyatı olan 0,0180339 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SARM fiyatı (ATL) nedir?
SARM, ATL fiyatı olan 0,00000231 USD değerine düştü.
SARM işlem hacmi nedir?
SARM için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SARM bu yıl daha da yükselir mi?
SARM piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SARM fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:25:35 (UTC+8)

