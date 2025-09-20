Stella Armada (SARM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0180339$ 0,0180339 $ 0,0180339 En Düşük Fiyat $ 0,00000231$ 0,00000231 $ 0,00000231 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

Stella Armada (SARM) canlı fiyatı $0,0000028. SARM, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SARM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0180339, en düşük fiyatı ise $ 0,00000231 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SARM son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Stella Armada (SARM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,60K$ 5,60K $ 5,60K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,00K$ 14,00K $ 14,00K Dolaşım Arzı 2,00B 2,00B 2,00B Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Şu anki Stella Armada piyasa değeri $ 5,60K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SARM arzı 2,00B olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,00K.