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StellaSwap Staked DOT Fiyatı (STDOT)

Listelenmedi

StellaSwap Staked DOT (STDOT) Canlı Fiyat Grafiği

$4,45
$4,45$4,45
-%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü StellaSwap Staked DOT (STDOT) Fiyatı

StellaSwap Staked DOT (STDOT), şu anda 4,45 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STDOT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

StellaSwap Staked DOT Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,58
StellaSwap Staked DOT 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında StellaSwap Staked DOT (STDOT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, StellaSwap Staked DOT / USD fiyat değişimi, $ -0,02636486872568.
Son 30 gün içerisinde, StellaSwap Staked DOT / USD fiyat değişimi, $ +0,4702217100.
Son 60 gün içerisinde, StellaSwap Staked DOT / USD fiyat değişimi, $ -0,5270215100.
Son 90 gün içerisinde, StellaSwap Staked DOT / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,02636486872568-%0,58
30 Gün$ +0,4702217100+%10,57
60 Gün$ -0,5270215100-%11,84
90 Gün$ 0--

StellaSwap Staked DOT (STDOT) Fiyat Analizi

En güncel StellaSwap Staked DOT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4,45
$ 4,45$ 4,45

$ 4,48
$ 4,48$ 4,48

$ 13,31
$ 13,31$ 13,31

--

-%0,58

-%14,90

StellaSwap Staked DOT (STDOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

StellaSwap Staked DOT (STDOT) Nedir?

Liquid Staking Derivative of Polkadot (DOT) token by StellaSwap

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StellaSwap Staked DOT (STDOT) Kaynağı

Resmi Websitesi

StellaSwap Staked DOT (STDOT) Token Ekonomisi

StellaSwap Staked DOT (STDOT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STDOT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STDOT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STDOT / VND
117.101,75
1 STDOT / AUD
A$6,853
1 STDOT / GBP
3,3375
1 STDOT / EUR
3,827
1 STDOT / USD
$4,45
1 STDOT / MYR
RM18,8235
1 STDOT / TRY
180,937
1 STDOT / JPY
¥654,15
1 STDOT / ARS
ARS$6.037,9825
1 STDOT / RUB
354,843
1 STDOT / INR
391,422
1 STDOT / IDR
Rp72.950,808
1 STDOT / KRW
6.163,428
1 STDOT / PHP
254,985
1 STDOT / EGP
￡E.215,6025
1 STDOT / BRL
R$24,4305
1 STDOT / CAD
C$6,0965
1 STDOT / BDT
542,544
1 STDOT / NGN
6.773,2115
1 STDOT / UAH
185,8765
1 STDOT / VES
Bs560,7
1 STDOT / CLP
$4.298,7
1 STDOT / PKR
Rs1.262,376
1 STDOT / KZT
2.405,403
1 STDOT / THB
฿143,8685
1 STDOT / TWD
NT$133,6335
1 STDOT / AED
د.إ16,3315
1 STDOT / CHF
Fr3,56
1 STDOT / HKD
HK$34,888
1 STDOT / MAD
.د.م40,3615
1 STDOT / MXN
$84,0605
1 STDOT / PLN
16,4205
1 STDOT / RON
лв19,491
1 STDOT / SEK
kr42,987
1 STDOT / BGN
лв7,5205
1 STDOT / HUF
Ft1.534,449
1 STDOT / CZK
94,5625
1 STDOT / KWD
د.ك1,35725
1 STDOT / ILS
15,1745