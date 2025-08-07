STKD Hakkında Daha Fazla Bilgi

Stkd SCRT Logosu

Stkd SCRT Fiyatı (STKD)

Listelenmedi

Stkd SCRT (STKD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,339281
$0,339281
+%3,501D
mexc
USD

Bugünkü Stkd SCRT (STKD) Fiyatı

Stkd SCRT (STKD), şu anda 0,339281 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STKD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Stkd SCRT Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,52
Stkd SCRT 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki STKD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STKD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Stkd SCRT (STKD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Stkd SCRT / USD fiyat değişimi, $ +0,0115212.
Son 30 gün içerisinde, Stkd SCRT / USD fiyat değişimi, $ +0,0265864323.
Son 60 gün içerisinde, Stkd SCRT / USD fiyat değişimi, $ -0,0043670553.
Son 90 gün içerisinde, Stkd SCRT / USD fiyat değişimi, $ -0,06853820827060475.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0115212+%3,52
30 Gün$ +0,0265864323+%7,84
60 Gün$ -0,0043670553-%1,28
90 Gün$ -0,06853820827060475-%16,80

Stkd SCRT (STKD) Fiyat Analizi

En güncel Stkd SCRT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,325477
$ 0,325477

$ 0,343476
$ 0,343476

$ 6,46
$ 6,46

-%0,78

+%3,52

-%6,33

Stkd SCRT (STKD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00

--
--

0,00
0,00

Stkd SCRT (STKD) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Stkd SCRT (STKD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Stkd SCRT (STKD) Token Ekonomisi

Stkd SCRT (STKD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STKD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Stkd SCRT (STKD) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

STKD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STKD / VND
8.928,179515
1 STKD / AUD
A$0,51909993
1 STKD / GBP
0,25106794
1 STKD / EUR
0,28838885
1 STKD / USD
$0,339281
1 STKD / MYR
RM1,43176582
1 STKD / TRY
13,79516546
1 STKD / JPY
¥49,874307
1 STKD / ARS
ARS$451,76961555
1 STKD / RUB
27,14248
1 STKD / INR
29,74815808
1 STKD / IDR
Rp5.561,98271664
1 STKD / KRW
469,26633672
1 STKD / PHP
19,44758692
1 STKD / EGP
￡E.16,43477164
1 STKD / BRL
R$1,85247426
1 STKD / CAD
C$0,46481497
1 STKD / BDT
41,12764282
1 STKD / NGN
517,19656359
1 STKD / UAH
14,05980464
1 STKD / VES
Bs43,427968
1 STKD / CLP
$329,10257
1 STKD / PKR
Rs95,9486668
1 STKD / KZT
181,62729773
1 STKD / THB
฿10,96216911
1 STKD / TWD
NT$10,1105738
1 STKD / AED
د.إ1,24516127
1 STKD / CHF
Fr0,2714248
1 STKD / HKD
HK$2,65996304
1 STKD / MAD
.د.م3,06370743
1 STKD / MXN
$6,3106266
1 STKD / PLN
1,24176846
1 STKD / RON
лв1,47587235
1 STKD / SEK
kr3,2570976
1 STKD / BGN
лв0,56659927
1 STKD / HUF
Ft115,79321249
1 STKD / CZK
7,14865067
1 STKD / KWD
د.ك0,103480705
1 STKD / ILS
1,16034102