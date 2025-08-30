Stoopid Cats (STOCAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00152819 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%10,12 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,43

Stoopid Cats (STOCAT) canlı fiyatı --. STOCAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STOCAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00152819, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STOCAT son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%10,12 ve son 7 günde -%1,43 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Stoopid Cats (STOCAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 485,01K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 990,25K Dolaşım Arzı 729,30M Toplam Arz 1.489.005.018,13

Şu anki Stoopid Cats piyasa değeri $ 485,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STOCAT arzı 729,30M olup, toplam arzı 1489005018.13. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 990,25K.