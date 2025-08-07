Story (STORY) Nedir?

$STORY is the token fueling its charity platform called STORY. Story provides anyone, anywhere with the opportunity to share a story in a video no longer than 60 seconds about someone they know is deserving of some community support.

Story (STORY) Kaynağı Resmi Websitesi

Story (STORY) Token Ekonomisi

Story (STORY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STORY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!