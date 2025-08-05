Stream Guys Dog Lily Fiyatı ($LILY)
Stream Guys Dog Lily ($LILY), şu anda 0,00000545 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 5,45K USD piyasa değerine sahiptir. $LILY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Stream Guys Dog Lily / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Stream Guys Dog Lily / USD fiyat değişimi, $ +0,0000004604.
Son 60 gün içerisinde, Stream Guys Dog Lily / USD fiyat değişimi, $ +0,0000000620.
Son 90 gün içerisinde, Stream Guys Dog Lily / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,19
|30 Gün
|$ +0,0000004604
|+%8,45
|60 Gün
|$ +0,0000000620
|+%1,14
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Stream Guys Dog Lily fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+%1,19
+%6,09
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$Lily is a Solana-based meme coin inspired by the joy, energy, and loyalty of $Lily, the meme mascot that’s here to lead the charge of all dogs on the Solana blockchain. Fueled by the power of community and the spirit of fun, $Lily aims to bring laughter and gains to all its holders. $Lily is simply paying homage to a meme we all love and recognize. We welcome all, and soon you too will fall in love with the dog that has captured the hearts of many.
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