Stride Staked Umee Fiyatı (STUMEE)
Stride Staked Umee (STUMEE), şu anda 0,00027331 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STUMEE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Stride Staked Umee / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Stride Staked Umee / USD fiyat değişimi, $ -0,0000459336.
Son 60 gün içerisinde, Stride Staked Umee / USD fiyat değişimi, $ +0,0000050674.
Son 90 gün içerisinde, Stride Staked Umee / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0,0000459336
|-%16,80
|60 Gün
|$ +0,0000050674
|+%1,85
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Stride Staked Umee fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%7,89
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
stUMEE is the token received in exchange for staking UMEE with Stride. UMEE is the native token of the Umee project. Umee is the prominent lending protocol in the Cosmos Ecosystem. By staking UMEE with Stride, users can earn stUMEE, which are redeemable for UMEE at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on UMEE. Stride currently supports staking UMEE on its mainnet, which launched in late July 2022. With stUMEE, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. stUMEE can be staked now on Stride at app.stride.zone.
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|1 STUMEE / VND
₫7,19215265
|1 STUMEE / AUD
A$0,0004208974
|1 STUMEE / GBP
￡0,0002049825
|1 STUMEE / EUR
€0,0002350466
|1 STUMEE / USD
$0,00027331
|1 STUMEE / MYR
RM0,0011533682
|1 STUMEE / TRY
₺0,0111127846
|1 STUMEE / JPY
¥0,04017657
|1 STUMEE / ARS
ARS$0,3658746308
|1 STUMEE / RUB
₽0,0219385937
|1 STUMEE / INR
₹0,0239610877
|1 STUMEE / IDR
Rp4,4804910864
|1 STUMEE / KRW
₩0,3801250142
|1 STUMEE / PHP
₱0,0157125919
|1 STUMEE / EGP
￡E.0,0132309371
|1 STUMEE / BRL
R$0,001503205
|1 STUMEE / CAD
C$0,0003744347
|1 STUMEE / BDT
৳0,0333301545
|1 STUMEE / NGN
₦0,4179046555
|1 STUMEE / UAH
₴0,011397027
|1 STUMEE / VES
Bs0,03443706
|1 STUMEE / CLP
$0,26401746
|1 STUMEE / PKR
Rs0,0774232568
|1 STUMEE / KZT
₸0,1470189152
|1 STUMEE / THB
฿0,0088470447
|1 STUMEE / TWD
NT$0,0081856345
|1 STUMEE / AED
د.إ0,0010030477
|1 STUMEE / CHF
Fr0,000218648
|1 STUMEE / HKD
HK$0,0021427504
|1 STUMEE / MAD
.د.م0,002487121
|1 STUMEE / MXN
$0,0051163632
|1 STUMEE / PLN
zł0,0010085139
|1 STUMEE / RON
лв0,0011970978
|1 STUMEE / SEK
kr0,0026401746
|1 STUMEE / BGN
лв0,0004591608
|1 STUMEE / HUF
Ft0,0939831097
|1 STUMEE / CZK
Kč0,005794172
|1 STUMEE / KWD
د.ك0,00008335955
|1 STUMEE / ILS
₪0,0009429195