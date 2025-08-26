Study (STUDY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00003621 $ 0,00003621 $ 0,00003621 24 sa Düşük $ 0,00004104 $ 0,00004104 $ 0,00004104 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00003621$ 0,00003621 $ 0,00003621 24 sa Yüksek $ 0,00004104$ 0,00004104 $ 0,00004104 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00787976$ 0,00787976 $ 0,00787976 En Düşük Fiyat $ 0,00002489$ 0,00002489 $ 0,00002489 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,28 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,03 Fiyat Değişimi (7 G) +%4,14 Fiyat Değişimi (7 G) +%4,14

Study (STUDY) canlı fiyatı $0,00003673. STUDY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003621 ve en yüksek $ 0,00004104 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STUDY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00787976, en düşük fiyatı ise $ 0,00002489 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STUDY son bir saatte +%1,28 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,03 ve son 7 günde +%4,14 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Study (STUDY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 36,59K$ 36,59K $ 36,59K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Study piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STUDY arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 36,59K.