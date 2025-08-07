Succession Fiyatı (SCCN)
Succession (SCCN), şu anda 0,0046269 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SCCN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki SCCN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SCCN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Succession / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Succession / USD fiyat değişimi, $ +0,0020682816.
Son 60 gün içerisinde, Succession / USD fiyat değişimi, $ +0,0021061653.
Son 90 gün içerisinde, Succession / USD fiyat değişimi, $ +0,0018310581712324976.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%2,12
|30 Gün
|$ +0,0020682816
|+%44,70
|60 Gün
|$ +0,0021061653
|+%45,52
|90 Gün
|$ +0,0018310581712324976
|+%65,49
En güncel Succession fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,11
+%2,12
-%4,61
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What’s the Succession project? The Succession project is a DApp that interacts with the Ethereum blockchain to create a certificate of assets. Moreover, it allows transferring such certificates upon the death of a digital asset owner. Sooner or later, cryptocurrency owners will become too old to ignore the death factor. So, they will face inheritance issues and will need a solution like Succession’s DApp. That’s why the Succession leverages new hybrid smart contracts to initiate functions on the blockchain to enable the sequence. Also, the DApp maintains key characteristics of security, decentralization, and efficiency. Simultaneously, the security will be inherent on the blockchain but further strengthened via encryption and multi-sig capabilities. What’s the SCCN token? SCCN is an ERC20 token that allows people to interact with the Succession’s application. Moreover, not only individuals might want to obtain $SCCN. For example, charities and businesses could also heavily use the coin to avoid costly legal intermediaries.
Succession (SCCN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SCCN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
