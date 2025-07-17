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Sui RWA Fiyatı (SUIRWA)

Sui RWA (SUIRWA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00534159
$0,00534159$0,00534159
%0,001D
USD

Bugünkü Sui RWA (SUIRWA) Fiyatı

Sui RWA (SUIRWA), şu anda 0,00534159 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SUIRWA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Sui RWA Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Sui RWA 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Sui RWA (SUIRWA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Sui RWA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sui RWA / USD fiyat değişimi, $ +0,0783678749.
Son 60 gün içerisinde, Sui RWA / USD fiyat değişimi, $ +0,0481466228.
Son 90 gün içerisinde, Sui RWA / USD fiyat değişimi, $ +0,004753011426609735.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0783678749+%1.467,13
60 Gün$ +0,0481466228+%901,35
90 Gün$ +0,004753011426609735+%807,54

Sui RWA (SUIRWA) Fiyat Analizi

En güncel Sui RWA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

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$ 0$ 0

$ 0,04200706
$ 0,04200706$ 0,04200706

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+%0,64

Sui RWA (SUIRWA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Sui RWA (SUIRWA) Nedir?

Sui RWA is centered on an AI-powered investment ecosystem built on the Sui blockchain. Its core product is a suite of AI agents designed to analyze and trade tokenized real-world assets (e.g., real estate, equities, commodities). Users can select and customize these agents based on individual risk profiles and goals. Sui RWA will release an AI Agent platform that supports tokenized investments into RWA assets.

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Sui RWA (SUIRWA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Sui RWA (SUIRWA) Token Ekonomisi

Sui RWA (SUIRWA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUIRWA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SUIRWA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SUIRWA / VND
140,56394085
1 SUIRWA / AUD
A$0,0082260486
1 SUIRWA / GBP
0,0039527766
1 SUIRWA / EUR
0,0045937674
1 SUIRWA / USD
$0,00534159
1 SUIRWA / MYR
RM0,0226483416
1 SUIRWA / TRY
0,2151592452
1 SUIRWA / JPY
¥0,79055532
1 SUIRWA / RUB
0,4185669924
1 SUIRWA / INR
0,4592699082
1 SUIRWA / IDR
Rp87,5670351696
1 SUIRWA / KRW
7,4291902038
1 SUIRWA / PHP
0,3054855321
1 SUIRWA / EGP
￡E.0,2643018732
1 SUIRWA / BRL
R$0,0296992404
1 SUIRWA / CAD
C$0,0073179783
1 SUIRWA / BDT
0,6475075398
1 SUIRWA / NGN
8,1550588689
1 SUIRWA / UAH
0,2234921256
1 SUIRWA / VES
Bs0,61962444
1 SUIRWA / CLP
$5,1813423
1 SUIRWA / PKR
Rs1,5222463182
1 SUIRWA / KZT
2,8157657526
1 SUIRWA / THB
฿0,1733880114
1 SUIRWA / TWD
NT$0,1572564096
1 SUIRWA / AED
د.إ0,0196036353
1 SUIRWA / CHF
Fr0,004273272
1 SUIRWA / HKD
HK$0,0418780656
1 SUIRWA / MAD
.د.م0,0482879736
1 SUIRWA / MXN
$0,1003684761
1 SUIRWA / PLN
0,0195502194
1 SUIRWA / RON
лв0,0233427483
1 SUIRWA / SEK
kr0,0520270866
1 SUIRWA / BGN
лв0,0089738712
1 SUIRWA / HUF
Ft1,8393765165
1 SUIRWA / CZK
0,1134553716
1 SUIRWA / KWD
د.ك0,00162918495
1 SUIRWA / ILS
0,0178943265