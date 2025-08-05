SUIEET (SUIEET) Nedir?

Suieet is a memecoin project built under the sui blockchain. Suieet intends to be the sweetest memecoin to ever come out of the Blue water chain. This is a pure meme project with major focus on global in real life community building as our major marketing strategy. The Suieet project aims to revolutionize not only the meme ecosystem on sui but also influence the memecoin culture on other blockchains as well.

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SUIEET (SUIEET) Kaynağı Resmi Websitesi

SUIEET (SUIEET) Token Ekonomisi

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