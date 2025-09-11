Supe Infinity (SUPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00234683 $ 0,00234683 $ 0,00234683 24 sa Düşük $ 0,00255386 $ 0,00255386 $ 0,00255386 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00234683$ 0,00234683 $ 0,00234683 24 sa Yüksek $ 0,00255386$ 0,00255386 $ 0,00255386 Tüm Zamanların En Yükseği $ 39,01$ 39,01 $ 39,01 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,22 Fiyat Değişimi (7 G) +%34,93 Fiyat Değişimi (7 G) +%34,93

Supe Infinity (SUPE) canlı fiyatı $0,00234729. SUPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00234683 ve en yüksek $ 0,00255386 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 39,01, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUPE son bir saatte -%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,22 ve son 7 günde +%34,93 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Supe Infinity (SUPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,35M$ 2,35M $ 2,35M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Supe Infinity piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUPE arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,35M.