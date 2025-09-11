SUPE Hakkında Daha Fazla Bilgi

Supe Infinity Logosu

Supe Infinity Fiyatı (SUPE)

Listelenmedi

1 SUPE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00234729
$0,00234729$0,00234729
-%4,201D
mexc
USD
Supe Infinity (SUPE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-11 14:08:58 (UTC+8)

Supe Infinity (SUPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00234683
$ 0,00234683$ 0,00234683
24 sa Düşük
$ 0,00255386
$ 0,00255386$ 0,00255386
24 sa Yüksek

$ 0,00234683
$ 0,00234683$ 0,00234683

$ 0,00255386
$ 0,00255386$ 0,00255386

$ 39,01
$ 39,01$ 39,01

$ 0
$ 0$ 0

-%0,04

-%4,22

+%34,93

+%34,93

Supe Infinity (SUPE) canlı fiyatı $0,00234729. SUPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00234683 ve en yüksek $ 0,00255386 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 39,01, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUPE son bir saatte -%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,22 ve son 7 günde +%34,93 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Supe Infinity (SUPE) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 2,35M
$ 2,35M$ 2,35M

0,00
0,00 0,00

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Supe Infinity piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUPE arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,35M.

Supe Infinity (SUPE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Supe Infinity / USD fiyat değişimi, $ -0,000103555894763885.
Son 30 gün içerisinde, Supe Infinity / USD fiyat değişimi, $ +0,0009679268.
Son 60 gün içerisinde, Supe Infinity / USD fiyat değişimi, $ +0,0017939729.
Son 90 gün içerisinde, Supe Infinity / USD fiyat değişimi, $ +0,0008461839206501195.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000103555894763885-%4,22
30 Gün$ +0,0009679268+%41,24
60 Gün$ +0,0017939729+%76,43
90 Gün$ +0,0008461839206501195+%56,37

Supe Infinity (SUPE) Nedir?

SUPE Infinity platform directly upgrades Axie Infinity's product into an open NFT gaming platform structure, allowing any game to be evolved into an NFT game without changing its current state. Simultaneously, Supe Infinity directly upgraded Gala.games' product to an open decentralized and centralized game platform, which not only supports the linkage between NFT and NFT games, but also supports the in-depth game experience by purchasing in-game goods such as game props with digital assets in the game.

Supe Infinity (SUPE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Supe Infinity Fiyat Tahmini (USD)

Supe Infinity (SUPE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Supe Infinity (SUPE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Supe Infinity için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Supe Infinity fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SUPE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Supe Infinity (SUPE) Token Ekonomisi

Supe Infinity (SUPE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUPE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Supe Infinity (SUPE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Supe Infinity (SUPE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SUPE fiyatı, 0,00234729 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SUPE / USD güncel fiyatı nedir?
SUPE / USD güncel fiyatı $ 0,00234729. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Supe Infinity varlığının piyasa değeri nedir?
SUPE piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SUPE arzı nedir?
Dolaşımdaki SUPE arzı, 0,00 USD.
SUPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SUPE, ATH fiyatı olan 39,01 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SUPE fiyatı (ATL) nedir?
SUPE, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
SUPE işlem hacmi nedir?
SUPE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SUPE bu yıl daha da yükselir mi?
SUPE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SUPE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-11 14:08:58 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.