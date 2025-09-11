CLOSEDAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

CLOSEDAI Fiyat Bilgileri

CLOSEDAI Resmi Websitesi

CLOSEDAI Token Ekonomisi

CLOSEDAI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Super Closed Source Logosu

Super Closed Source Fiyatı (CLOSEDAI)

Listelenmedi

1 CLOSEDAI / USD Canlı Fiyatı:

--
----
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Super Closed Source (CLOSEDAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-11 14:09:05 (UTC+8)

Super Closed Source (CLOSEDAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-%8,24

-%8,24

Super Closed Source (CLOSEDAI) canlı fiyatı --. CLOSEDAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CLOSEDAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CLOSEDAI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%8,24 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Super Closed Source (CLOSEDAI) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 69,19K
$ 69,19K$ 69,19K

0,00
0,00 0,00

10.000.000.000,0
10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Super Closed Source piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CLOSEDAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 69,19K.

Super Closed Source (CLOSEDAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Super Closed Source / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Super Closed Source / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Super Closed Source / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Super Closed Source / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0-%33,66
60 Gün$ 0-%1,88
90 Gün$ 0--

Super Closed Source (CLOSEDAI) Nedir?

ClosedAI comes from Elon musk's mockery of OpenAI's closed source profits, which is meme coin representing the mockery and rebellious spirit of elon.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Super Closed Source (CLOSEDAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Super Closed Source Fiyat Tahmini (USD)

Super Closed Source (CLOSEDAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Super Closed Source (CLOSEDAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Super Closed Source için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Super Closed Source fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CLOSEDAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Super Closed Source (CLOSEDAI) Token Ekonomisi

Super Closed Source (CLOSEDAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CLOSEDAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Super Closed Source (CLOSEDAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Super Closed Source (CLOSEDAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CLOSEDAI fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CLOSEDAI / USD güncel fiyatı nedir?
CLOSEDAI / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Super Closed Source varlığının piyasa değeri nedir?
CLOSEDAI piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CLOSEDAI arzı nedir?
Dolaşımdaki CLOSEDAI arzı, 0,00 USD.
CLOSEDAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CLOSEDAI, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CLOSEDAI fiyatı (ATL) nedir?
CLOSEDAI, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
CLOSEDAI işlem hacmi nedir?
CLOSEDAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CLOSEDAI bu yıl daha da yükselir mi?
CLOSEDAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CLOSEDAI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-11 14:09:05 (UTC+8)

Super Closed Source (CLOSEDAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü
09-10 02:28:00Ekonomik Veriler
美國 2025 年非農就業基準修正初步值 -911,000，預期 -700,000
09-09 17:35:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası genel olarak ısınıyor, TOTAL3 göstergesi 7 günde yaklaşık %9 yükselirken, Bitcoin piyasa payı aynı dönemde %1,10 düşüyor
09-09 12:06:00Sektör Haberleri
Altcoin'ler yükselişte, MYX 24 saatte %283'ün üzerinde artış gösterdi
09-08 21:13:00Sektör Haberleri
MYX sözleşme fiyatı kısa süreliğine 8$ seviyesini aştı, son 24 saatte tasfiye miktarı kripto piyasasında zirveye ulaştı
09-08 17:25:00Sektör Haberleri
Solana ağı DEX 24 saatlik işlem hacmi 2,6 milyar doları aşarak tüm ağlar arasında birinci sırada yer aldı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.