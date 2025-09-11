Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,063 $ 1,063 $ 1,063 24 sa Düşük $ 1,064 $ 1,064 $ 1,064 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,063$ 1,063 $ 1,063 24 sa Yüksek $ 1,064$ 1,064 $ 1,064 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,064$ 1,064 $ 1,064 En Düşük Fiyat $ 0,993682$ 0,993682 $ 0,993682 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,03 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,21 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,21

Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) canlı fiyatı $1,064. SCRVUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 1,063 ve en yüksek $ 1,064 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SCRVUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,064, en düşük fiyatı ise $ 0,993682 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SCRVUSD son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,03 ve son 7 günde +%0,21 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 580,77K$ 580,77K $ 580,77K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 545.904,143 545.904,143 545.904,143

Şu anki Superbridge Bridged scrvUSD piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCRVUSD arzı 0,00 olup, toplam arzı 545904.143. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 580,77K.