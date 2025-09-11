SCRVUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

SCRVUSD Fiyat Bilgileri

SCRVUSD Resmi Websitesi

SCRVUSD Token Ekonomisi

SCRVUSD Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Superbridge Bridged scrvUSD Logosu

Superbridge Bridged scrvUSD Fiyatı (SCRVUSD)

Listelenmedi

1 SCRVUSD / USD Canlı Fiyatı:

$1,064
$1,064$1,064
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-11 14:09:19 (UTC+8)

Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 1,063
$ 1,063$ 1,063
24 sa Düşük
$ 1,064
$ 1,064$ 1,064
24 sa Yüksek

$ 1,063
$ 1,063$ 1,063

$ 1,064
$ 1,064$ 1,064

$ 1,064
$ 1,064$ 1,064

$ 0,993682
$ 0,993682$ 0,993682

--

+%0,03

+%0,21

+%0,21

Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) canlı fiyatı $1,064. SCRVUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 1,063 ve en yüksek $ 1,064 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SCRVUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,064, en düşük fiyatı ise $ 0,993682 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SCRVUSD son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,03 ve son 7 günde +%0,21 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 580,77K
$ 580,77K$ 580,77K

0,00
0,00 0,00

545.904,143
545.904,143 545.904,143

Şu anki Superbridge Bridged scrvUSD piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCRVUSD arzı 0,00 olup, toplam arzı 545904.143. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 580,77K.

Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Superbridge Bridged scrvUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0003632.
Son 30 gün içerisinde, Superbridge Bridged scrvUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0090045256.
Son 60 gün içerisinde, Superbridge Bridged scrvUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0129784592.
Son 90 gün içerisinde, Superbridge Bridged scrvUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0161532009585034.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0003632+%0,03
30 Gün$ +0,0090045256+%0,85
60 Gün$ +0,0129784592+%1,22
90 Gün$ +0,0161532009585034+%1,54

Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Superbridge Bridged scrvUSD Fiyat Tahmini (USD)

Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Superbridge Bridged scrvUSD için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Superbridge Bridged scrvUSD fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SCRVUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) Token Ekonomisi

Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SCRVUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SCRVUSD fiyatı, 1,064 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SCRVUSD / USD güncel fiyatı nedir?
SCRVUSD / USD güncel fiyatı $ 1,064. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Superbridge Bridged scrvUSD varlığının piyasa değeri nedir?
SCRVUSD piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SCRVUSD arzı nedir?
Dolaşımdaki SCRVUSD arzı, 0,00 USD.
SCRVUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SCRVUSD, ATH fiyatı olan 1,064 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SCRVUSD fiyatı (ATL) nedir?
SCRVUSD, ATL fiyatı olan 0,993682 USD değerine düştü.
SCRVUSD işlem hacmi nedir?
SCRVUSD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SCRVUSD bu yıl daha da yükselir mi?
SCRVUSD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SCRVUSD fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-11 14:09:19 (UTC+8)

Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü
09-10 02:28:00Ekonomik Veriler
美國 2025 年非農就業基準修正初步值 -911,000，預期 -700,000
09-09 17:35:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası genel olarak ısınıyor, TOTAL3 göstergesi 7 günde yaklaşık %9 yükselirken, Bitcoin piyasa payı aynı dönemde %1,10 düşüyor
09-09 12:06:00Sektör Haberleri
Altcoin'ler yükselişte, MYX 24 saatte %283'ün üzerinde artış gösterdi
09-08 21:13:00Sektör Haberleri
MYX sözleşme fiyatı kısa süreliğine 8$ seviyesini aştı, son 24 saatte tasfiye miktarı kripto piyasasında zirveye ulaştı
09-08 17:25:00Sektör Haberleri
Solana ağı DEX 24 saatlik işlem hacmi 2,6 milyar doları aşarak tüm ağlar arasında birinci sırada yer aldı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.