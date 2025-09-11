SuperCells (SCT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00210204 $ 0,00210204 $ 0,00210204 24 sa Düşük $ 0,00210601 $ 0,00210601 $ 0,00210601 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00210204$ 0,00210204 $ 0,00210204 24 sa Yüksek $ 0,00210601$ 0,00210601 $ 0,00210601 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,251382$ 0,251382 $ 0,251382 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,09 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,01

SuperCells (SCT) canlı fiyatı $0,00210365. SCT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00210204 ve en yüksek $ 0,00210601 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SCT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,251382, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SCT son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,09 ve son 7 günde -%0,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SuperCells (SCT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,52M$ 10,52M $ 10,52M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Şu anki SuperCells piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCT arzı 0,00 olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,52M.