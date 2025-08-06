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Supernova Shards Life Coin Fiyatı (LFC)

Listelenmedi

Supernova Shards Life Coin (LFC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00627692
$0,00627692$0,00627692
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Supernova Shards Life Coin (LFC) Fiyatı

Supernova Shards Life Coin (LFC), şu anda 0,00627692 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. LFC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Supernova Shards Life Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Supernova Shards Life Coin 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Supernova Shards Life Coin (LFC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Supernova Shards Life Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Supernova Shards Life Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0001917178.
Son 60 gün içerisinde, Supernova Shards Life Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0006682509.
Son 90 gün içerisinde, Supernova Shards Life Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0001917178-%3,05
60 Gün$ -0,0006682509-%10,64
90 Gün$ 0--

Supernova Shards Life Coin (LFC) Fiyat Analizi

En güncel Supernova Shards Life Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,366715
$ 0,366715$ 0,366715

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--

-%2,48

Supernova Shards Life Coin (LFC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Supernova Shards Life Coin (LFC) Nedir?

Supernova Shards is a sci-fi sandbox survival MMORPG in an open world featuring indirect controls and an open economy with play & earn mechanics. Life Coin (LFC) serves as the main in-game currency. It is used primarily to trade items in the game world. In addition, only LFC can pay for Reborn Tech subscription, Blueprints (NFT) and earn LFS (gov tokens) via staking.

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Supernova Shards Life Coin (LFC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Supernova Shards Life Coin (LFC) Token Ekonomisi

Supernova Shards Life Coin (LFC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LFC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

LFC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LFC / VND
165,1771498
1 LFC / AUD
A$0,0096664568
1 LFC / GBP
0,00470769
1 LFC / EUR
0,0053981512
1 LFC / USD
$0,00627692
1 LFC / MYR
RM0,0264886024
1 LFC / TRY
0,2552195672
1 LFC / JPY
¥0,92270724
1 LFC / ARS
ARS$8,4027872656
1 LFC / RUB
0,5038483684
1 LFC / INR
0,5502975764
1 LFC / IDR
Rp102,9003114048
1 LFC / KRW
8,7300658744
1 LFC / PHP
0,3608601308
1 LFC / EGP
￡E.0,3038656972
1 LFC / BRL
R$0,03452306
1 LFC / CAD
C$0,0085993804
1 LFC / BDT
0,765470394
1 LFC / NGN
9,597724526
1 LFC / UAH
0,261747564
1 LFC / VES
Bs0,79089192
1 LFC / CLP
$6,06350472
1 LFC / PKR
Rs1,7781258976
1 LFC / KZT
3,3764808064
1 LFC / THB
฿0,2031839004
1 LFC / TWD
NT$0,187993754
1 LFC / AED
د.إ0,0230362964
1 LFC / CHF
Fr0,005021536
1 LFC / HKD
HK$0,0492110528
1 LFC / MAD
.د.م0,057119972
1 LFC / MXN
$0,1175039424
1 LFC / PLN
0,0231618348
1 LFC / RON
лв0,0274929096
1 LFC / SEK
kr0,0606350472
1 LFC / BGN
лв0,0105452256
1 LFC / HUF
Ft2,1584444804
1 LFC / CZK
0,133070704
1 LFC / KWD
د.ك0,0019144606
1 LFC / ILS
0,021655374