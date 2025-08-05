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SupportFi AI Fiyatı (SFAI)

Listelenmedi

SupportFi AI (SFAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00719759
$0,00719759$0,00719759
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü SupportFi AI (SFAI) Fiyatı

SupportFi AI (SFAI), şu anda 0,00719759 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7,20K USD piyasa değerine sahiptir. SFAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SupportFi AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
SupportFi AI 24 saatlik fiyat değişimi
1,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında SupportFi AI (SFAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SupportFi AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SupportFi AI / USD fiyat değişimi, $ +0,0040736783.
Son 60 gün içerisinde, SupportFi AI / USD fiyat değişimi, $ +0,0022121728.
Son 90 gün içerisinde, SupportFi AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0040736783+%56,60
60 Gün$ +0,0022121728+%30,73
90 Gün$ 0--

SupportFi AI (SFAI) Fiyat Analizi

En güncel SupportFi AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1,75
$ 1,75$ 1,75

--

--

-%7,42

SupportFi AI (SFAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,20K
$ 7,20K$ 7,20K

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1,00M
1,00M 1,00M

SupportFi AI (SFAI) Nedir?

SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions.

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SupportFi AI (SFAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

SupportFi AI (SFAI) Token Ekonomisi

SupportFi AI (SFAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SFAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SFAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SFAI / VND
189,40458085
1 SFAI / AUD
A$0,0110842886
1 SFAI / GBP
0,0053981925
1 SFAI / EUR
0,0061899274
1 SFAI / USD
$0,00719759
1 SFAI / MYR
RM0,0304458057
1 SFAI / TRY
0,2927259853
1 SFAI / JPY
¥1,05084814
1 SFAI / ARS
ARS$9,7660499915
1 SFAI / RUB
0,5745116338
1 SFAI / INR
0,6324522333
1 SFAI / IDR
Rp117,9932598096
1 SFAI / KRW
9,9689500536
1 SFAI / PHP
0,412421907
1 SFAI / EGP
￡E.0,3486512596
1 SFAI / BRL
R$0,0395147691
1 SFAI / CAD
C$0,0098606983
1 SFAI / BDT
0,8765225102
1 SFAI / NGN
10,9552358113
1 SFAI / UAH
0,3002834548
1 SFAI / VES
Bs0,90689634
1 SFAI / CLP
$6,95287194
1 SFAI / PKR
Rs2,0377816808
1 SFAI / KZT
3,8863387205
1 SFAI / THB
฿0,2326980847
1 SFAI / TWD
NT$0,2151359651
1 SFAI / AED
د.إ0,0264151553
1 SFAI / CHF
Fr0,005758072
1 SFAI / HKD
HK$0,0564291056
1 SFAI / MAD
.د.م0,0652101654
1 SFAI / MXN
$0,1358904992
1 SFAI / PLN
0,0265591071
1 SFAI / RON
лв0,0315254442
1 SFAI / SEK
kr0,0694567435
1 SFAI / BGN
лв0,0121639271
1 SFAI / HUF
Ft2,4801455622
1 SFAI / CZK
0,1527328598
1 SFAI / KWD
د.ك0,00219526495
1 SFAI / ILS
0,0245437819