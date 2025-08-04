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sUSD Fiyatı (SUSD)

Listelenmedi

sUSD (SUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$0.950338
$0.950338$0.950338
-0.50%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü sUSD (SUSD) Fiyatı

sUSD (SUSD), şu anda 0.950364 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 41.72M USD piyasa değerine sahiptir. SUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

sUSD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-0.53%
sUSD 24 saatlik fiyat değişimi
43.91M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında sUSD (SUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, sUSD / USD fiyat değişimi, $ -0.0050748166370503.
Son 30 gün içerisinde, sUSD / USD fiyat değişimi, $ +0.0164265665.
Son 60 gün içerisinde, sUSD / USD fiyat değişimi, $ -0.0269649628.
Son 90 gün içerisinde, sUSD / USD fiyat değişimi, $ +0.0542354681827108.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0050748166370503-0.53%
30 Gün$ +0.0164265665+1.73%
60 Gün$ -0.0269649628-2.83%
90 Gün$ +0.0542354681827108+6.05%

sUSD (SUSD) Fiyat Analizi

En güncel sUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.949374
$ 0.949374$ 0.949374

$ 0.956029
$ 0.956029$ 0.956029

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

+0.02%

-0.53%

+1.85%

sUSD (SUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 41.72M
$ 41.72M$ 41.72M

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43.91M
43.91M 43.91M

sUSD (SUSD) Nedir?

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

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sUSD (SUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

sUSD (SUSD) Token Ekonomisi

sUSD (SUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SUSD / VND
25,008.82866
1 SUSD / AUD
A$1.46356056
1 SUSD / GBP
0.712773
1 SUSD / EUR
0.81731304
1 SUSD / USD
$0.950364
1 SUSD / MYR
RM4.02003972
1 SUSD / TRY
38.65130388
1 SUSD / JPY
¥139.703508
1 SUSD / ARS
ARS$1,296.534087
1 SUSD / RUB
75.8865654
1 SUSD / INR
83.28990096
1 SUSD / IDR
Rp15,579.73521216
1 SUSD / KRW
1,312.65226044
1 SUSD / PHP
54.44635356
1 SUSD / EGP
￡E.46.02612852
1 SUSD / BRL
R$5.24600928
1 SUSD / CAD
C$1.30199868
1 SUSD / BDT
115.73532792
1 SUSD / NGN
1,448.72537796
1 SUSD / UAH
39.64918608
1 SUSD / VES
Bs116.894772
1 SUSD / CLP
$919.001988
1 SUSD / PKR
Rs269.37117216
1 SUSD / KZT
513.1490418
1 SUSD / THB
฿30.7917936
1 SUSD / TWD
NT$28.34935812
1 SUSD / AED
د.إ3.48783588
1 SUSD / CHF
Fr0.7602912
1 SUSD / HKD
HK$7.4603574
1 SUSD / MAD
.د.م8.61029784
1 SUSD / MXN
$17.84783592
1 SUSD / PLN
3.49733952
1 SUSD / RON
лв4.15309068
1 SUSD / SEK
kr9.1710126
1 SUSD / BGN
лв1.60611516
1 SUSD / HUF
Ft326.69712864
1 SUSD / CZK
20.15722044
1 SUSD / KWD
د.ك0.28986102
1 SUSD / ILS
3.2312376