sUSD yVault Logosu

sUSD yVault Fiyatı (YVSUSD)

Listelenmedi

1 YVSUSD / USD Canlı Fiyatı:

$1,038
$1,038
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
sUSD yVault (YVSUSD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:54:01 (UTC+8)

sUSD yVault (YVSUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 1,035
$ 1,035
24 sa Düşük
$ 1,041
$ 1,041
24 sa Yüksek

$ 1,035
$ 1,035

$ 1,041
$ 1,041

$ 1,21
$ 1,21

$ 0,687107
$ 0,687107

-%0,18

+%0,29

+%0,83

+%0,83

sUSD yVault (YVSUSD) canlı fiyatı $1,038. YVSUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 1,035 ve en yüksek $ 1,041 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YVSUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,21, en düşük fiyatı ise $ 0,687107 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YVSUSD son bir saatte -%0,18 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,29 ve son 7 günde +%0,83 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

sUSD yVault (YVSUSD) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00

--
--

$ 2,25K
$ 2,25K

0,00
0,00

2.162,908041222413
2.162,908041222413

Şu anki sUSD yVault piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YVSUSD arzı 0,00 olup, toplam arzı 2162.908041222413. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,25K.

sUSD yVault (YVSUSD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, sUSD yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,00299714.
Son 30 gün içerisinde, sUSD yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,1506287472.
Son 60 gün içerisinde, sUSD yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,0383594976.
Son 90 gün içerisinde, sUSD yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,0275142738495544.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00299714+%0,29
30 Gün$ +0,1506287472+%14,51
60 Gün$ +0,0383594976+%3,70
90 Gün$ +0,0275142738495544+%2,72

sUSD yVault (YVSUSD) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

sUSD yVault (YVSUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

sUSD yVault Fiyat Tahmini (USD)

sUSD yVault (YVSUSD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? sUSD yVault (YVSUSD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak sUSD yVault için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

sUSD yVault fiyat tahminini hemen kontrol edin!

YVSUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

sUSD yVault (YVSUSD) Token Ekonomisi

sUSD yVault (YVSUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YVSUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: sUSD yVault (YVSUSD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü sUSD yVault (YVSUSD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı YVSUSD fiyatı, 1,038 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
YVSUSD / USD güncel fiyatı nedir?
YVSUSD / USD güncel fiyatı $ 1,038. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
sUSD yVault varlığının piyasa değeri nedir?
YVSUSD piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki YVSUSD arzı nedir?
Dolaşımdaki YVSUSD arzı, 0,00 USD.
YVSUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
YVSUSD, ATH fiyatı olan 1,21 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük YVSUSD fiyatı (ATL) nedir?
YVSUSD, ATL fiyatı olan 0,687107 USD değerine düştü.
YVSUSD işlem hacmi nedir?
YVSUSD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
YVSUSD bu yıl daha da yükselir mi?
YVSUSD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için YVSUSD fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:54:01 (UTC+8)

