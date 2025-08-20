sUSD yVault (YVSUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,035 $ 1,035 $ 1,035 24 sa Düşük $ 1,041 $ 1,041 $ 1,041 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,035$ 1,035 $ 1,035 24 sa Yüksek $ 1,041$ 1,041 $ 1,041 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,21$ 1,21 $ 1,21 En Düşük Fiyat $ 0,687107$ 0,687107 $ 0,687107 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,18 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,29 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,83 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,83

sUSD yVault (YVSUSD) canlı fiyatı $1,038. YVSUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 1,035 ve en yüksek $ 1,041 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YVSUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,21, en düşük fiyatı ise $ 0,687107 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YVSUSD son bir saatte -%0,18 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,29 ve son 7 günde +%0,83 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

sUSD yVault (YVSUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,25K$ 2,25K $ 2,25K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 2.162,908041222413 2.162,908041222413 2.162,908041222413

Şu anki sUSD yVault piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YVSUSD arzı 0,00 olup, toplam arzı 2162.908041222413. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,25K.