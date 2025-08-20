SUSDAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

SUSDAI Fiyat Bilgileri

SUSDAI Resmi Websitesi

SUSDAI Token Ekonomisi

SUSDAI Fiyat Tahmini

sUSDai Logosu

sUSDai Fiyatı (SUSDAI)

Listelenmedi

1 SUSDAI / USD Canlı Fiyatı:

$1,014
$1,014$1,014
-%3,001D
mexc
USD
sUSDai (SUSDAI) Canlı Fiyat Grafiği
sUSDai (SUSDAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,99592
$ 0,99592$ 0,99592
24 sa Düşük
$ 1,056
$ 1,056$ 1,056
24 sa Yüksek

$ 0,99592
$ 0,99592$ 0,99592

$ 1,056
$ 1,056$ 1,056

$ 1,066
$ 1,066$ 1,066

$ 0,992303
$ 0,992303$ 0,992303

+%0,32

-%3,00

-%0,92

-%0,92

sUSDai (SUSDAI) canlı fiyatı $1,015. SUSDAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,99592 ve en yüksek $ 1,056 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUSDAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,066, en düşük fiyatı ise $ 0,992303 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUSDAI son bir saatte +%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,00 ve son 7 günde -%0,92 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

sUSDai (SUSDAI) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 307,30K
$ 307,30K$ 307,30K

0,00
0,00 0,00

302.896,4478909206
302.896,4478909206 302.896,4478909206

Şu anki sUSDai piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUSDAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 302896.4478909206. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 307,30K.

sUSDai (SUSDAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, sUSDai / USD fiyat değişimi, $ -0,031470200698092.
Son 30 gün içerisinde, sUSDai / USD fiyat değişimi, $ +0,0065692830.
Son 60 gün içerisinde, sUSDai / USD fiyat değişimi, $ -0,0015778175.
Son 90 gün içerisinde, sUSDai / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,031470200698092-%3,00
30 Gün$ +0,0065692830+%0,65
60 Gün$ -0,0015778175-%0,15
90 Gün$ 0--

sUSDai (SUSDAI) Nedir?

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg. USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

sUSDai (SUSDAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

sUSDai Fiyat Tahmini (USD)

sUSDai (SUSDAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? sUSDai (SUSDAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak sUSDai için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

sUSDai fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SUSDAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

sUSDai (SUSDAI) Token Ekonomisi

sUSDai (SUSDAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUSDAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: sUSDai (SUSDAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü sUSDai (SUSDAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SUSDAI fiyatı, 1,015 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SUSDAI / USD güncel fiyatı nedir?
SUSDAI / USD güncel fiyatı $ 1,015. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
sUSDai varlığının piyasa değeri nedir?
SUSDAI piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SUSDAI arzı nedir?
Dolaşımdaki SUSDAI arzı, 0,00 USD.
SUSDAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SUSDAI, ATH fiyatı olan 1,066 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SUSDAI fiyatı (ATL) nedir?
SUSDAI, ATL fiyatı olan 0,992303 USD değerine düştü.
SUSDAI işlem hacmi nedir?
SUSDAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SUSDAI bu yıl daha da yükselir mi?
SUSDAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SUSDAI fiyat tahminine göz atın.
