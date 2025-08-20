sUSDai (SUSDAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,99592 $ 0,99592 $ 0,99592 24 sa Düşük $ 1,056 $ 1,056 $ 1,056 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,99592$ 0,99592 $ 0,99592 24 sa Yüksek $ 1,056$ 1,056 $ 1,056 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,066$ 1,066 $ 1,066 En Düşük Fiyat $ 0,992303$ 0,992303 $ 0,992303 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,00 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,92 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,92

sUSDai (SUSDAI) canlı fiyatı $1,015. SUSDAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,99592 ve en yüksek $ 1,056 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUSDAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,066, en düşük fiyatı ise $ 0,992303 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUSDAI son bir saatte +%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,00 ve son 7 günde -%0,92 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

sUSDai (SUSDAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 307,30K$ 307,30K $ 307,30K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 302.896,4478909206 302.896,4478909206 302.896,4478909206

Şu anki sUSDai piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUSDAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 302896.4478909206. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 307,30K.