SUSHI yVault (YVSUSHI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,852455 $ 0,852455 $ 0,852455 24 sa Düşük $ 0,899648 $ 0,899648 $ 0,899648 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,852455$ 0,852455 $ 0,852455 24 sa Yüksek $ 0,899648$ 0,899648 $ 0,899648 Tüm Zamanların En Yükseği $ 3,15$ 3,15 $ 3,15 En Düşük Fiyat $ 0,517089$ 0,517089 $ 0,517089 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,28 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,50 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,51 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,51

SUSHI yVault (YVSUSHI) canlı fiyatı $0,873388. YVSUSHI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,852455 ve en yüksek $ 0,899648 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YVSUSHI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,15, en düşük fiyatı ise $ 0,517089 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YVSUSHI son bir saatte +%0,28 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,50 ve son 7 günde -%13,51 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SUSHI yVault (YVSUSHI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,77K$ 26,77K $ 26,77K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 30.647,52875324896 30.647,52875324896 30.647,52875324896

Şu anki SUSHI yVault piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YVSUSHI arzı 0,00 olup, toplam arzı 30647.52875324896. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,77K.