Suvereno (SUV) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 6,07$ 6,07 $ 6,07 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,51 Fiyat Değişimi (7 G) -%73,20 Fiyat Değişimi (7 G) -%73,20

Suvereno (SUV) canlı fiyatı --. SUV, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 6,07, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUV son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,51 ve son 7 günde -%73,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Suvereno (SUV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,69K$ 38,69K $ 38,69K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 539.761.793,7611605 539.761.793,7611605 539.761.793,7611605

Şu anki Suvereno piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUV arzı 0,00 olup, toplam arzı 539761793.7611605. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,69K.