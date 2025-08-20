SWAG Hakkında Daha Fazla Bilgi

swag coin Logosu

swag coin Fiyatı (SWAG)

Listelenmedi

1 SWAG / USD Canlı Fiyatı:

$0,00905853
$0,00905853$0,00905853
-%2,401D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
swag coin (SWAG) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:54:50 (UTC+8)

swag coin (SWAG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00879706
$ 0,00879706$ 0,00879706
24 sa Düşük
$ 0,00966992
$ 0,00966992$ 0,00966992
24 sa Yüksek

$ 0,00879706
$ 0,00879706$ 0,00879706

$ 0,00966992
$ 0,00966992$ 0,00966992

$ 0,051921
$ 0,051921$ 0,051921

$ 0,0010132
$ 0,0010132$ 0,0010132

-%0,00

-%2,02

-%2,80

-%2,80

swag coin (SWAG) canlı fiyatı $0,00911853. SWAG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00879706 ve en yüksek $ 0,00966992 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SWAG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,051921, en düşük fiyatı ise $ 0,0010132 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SWAG son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,02 ve son 7 günde -%2,80 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

swag coin (SWAG) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 872,86K
$ 872,86K$ 872,86K

0,00
0,00 0,00

95.557.370,0
95.557.370,0 95.557.370,0

Şu anki swag coin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SWAG arzı 0,00 olup, toplam arzı 95557370.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 872,86K.

swag coin (SWAG) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, swag coin / USD fiyat değişimi, $ -0,00018803402656979.
Son 30 gün içerisinde, swag coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0074878486.
Son 60 gün içerisinde, swag coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0101085351.
Son 90 gün içerisinde, swag coin / USD fiyat değişimi, $ +0,004855041809412325.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00018803402656979-%2,02
30 Gün$ +0,0074878486+%82,12
60 Gün$ +0,0101085351+%110,86
90 Gün$ +0,004855041809412325+%113,87

swag coin (SWAG) Nedir?

swag coin (SWAG) Kaynağı

Resmi Websitesi

swag coin Fiyat Tahmini (USD)

swag coin (SWAG) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? swag coin (SWAG) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak swag coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

swag coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SWAG Varlığından Yerel Para Birimlerine

swag coin (SWAG) Token Ekonomisi

swag coin (SWAG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SWAG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: swag coin (SWAG) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü swag coin (SWAG) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SWAG fiyatı, 0,00911853 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SWAG / USD güncel fiyatı nedir?
SWAG / USD güncel fiyatı $ 0,00911853. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
swag coin varlığının piyasa değeri nedir?
SWAG piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SWAG arzı nedir?
Dolaşımdaki SWAG arzı, 0,00 USD.
SWAG için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SWAG, ATH fiyatı olan 0,051921 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SWAG fiyatı (ATL) nedir?
SWAG, ATL fiyatı olan 0,0010132 USD değerine düştü.
SWAG işlem hacmi nedir?
SWAG için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SWAG bu yıl daha da yükselir mi?
SWAG piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SWAG fiyat tahminine göz atın.
swag coin (SWAG) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın
08-19 03:40:00Para Birimi Politikası
ABD SEC Birden Fazla Kripto ETF Başvurusu Hakkındaki Kararını Erteliyor
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı

