SymVerse (SYMM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,294452 $ 0,294452 $ 0,294452 24 sa Düşük $ 0,337107 $ 0,337107 $ 0,337107 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,294452$ 0,294452 $ 0,294452 24 sa Yüksek $ 0,337107$ 0,337107 $ 0,337107 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,564408$ 0,564408 $ 0,564408 En Düşük Fiyat $ 0,100011$ 0,100011 $ 0,100011 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%6,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,68 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,19 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,19

SymVerse (SYMM) canlı fiyatı $0,328959. SYMM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,294452 ve en yüksek $ 0,337107 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SYMM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,564408, en düşük fiyatı ise $ 0,100011 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SYMM son bir saatte +%6,24 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,68 ve son 7 günde -%18,19 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SymVerse (SYMM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 85,96M$ 85,96M $ 85,96M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 261.303.339,0 261.303.339,0 261.303.339,0

Şu anki SymVerse piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SYMM arzı 0,00 olup, toplam arzı 261303339.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 85,96M.