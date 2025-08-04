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Synthetix USDx Fiyatı (USDX)

Listelenmedi

Synthetix USDx (USDX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,987476
$0,987476$0,987476
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Synthetix USDx (USDX) Fiyatı

Synthetix USDx (USDX), şu anda 0,987476 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 275,30K USD piyasa değerine sahiptir. USDX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Synthetix USDx Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,01
Synthetix USDx 24 saatlik fiyat değişimi
278,79K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Synthetix USDx (USDX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Synthetix USDx / USD fiyat değişimi, $ +0,00010978.
Son 30 gün içerisinde, Synthetix USDx / USD fiyat değişimi, $ +0,0031440248.
Son 60 gün içerisinde, Synthetix USDx / USD fiyat değişimi, $ +0,0216319454.
Son 90 gün içerisinde, Synthetix USDx / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00010978+%0,01
30 Gün$ +0,0031440248+%0,32
60 Gün$ +0,0216319454+%2,19
90 Gün$ 0--

Synthetix USDx (USDX) Fiyat Analizi

En güncel Synthetix USDx fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,987366
$ 0,987366$ 0,987366

$ 0,987483
$ 0,987483$ 0,987483

$ 1,058
$ 1,058$ 1,058

--

+%0,01

+%0,02

Synthetix USDx (USDX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 275,30K
$ 275,30K$ 275,30K

--
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278,79K
278,79K 278,79K

Synthetix USDx (USDX) Nedir?

Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum.

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Synthetix USDx (USDX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Synthetix USDx (USDX) Token Ekonomisi

Synthetix USDx (USDX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USDX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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USDX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USDX / VND
25.985,43094
1 USDX / AUD
A$1,52071304
1 USDX / GBP
0,740607
1 USDX / EUR
0,84922936
1 USDX / USD
$0,987476
1 USDX / MYR
RM4,17702348
1 USDX / TRY
40,16064892
1 USDX / JPY
¥145,158972
1 USDX / ARS
ARS$1.347,164133
1 USDX / RUB
78,91908192
1 USDX / INR
86,78926564
1 USDX / IDR
Rp16.188,12855744
1 USDX / KRW
1.367,69375904
1 USDX / PHP
56,59224956
1 USDX / EGP
￡E.47,83333744
1 USDX / BRL
R$5,431118
1 USDX / CAD
C$1,35284212
1 USDX / BDT
120,25482728
1 USDX / NGN
1.505,29853964
1 USDX / UAH
41,19749872
1 USDX / VES
Bs123,4345
1 USDX / CLP
$952,91434
1 USDX / PKR
Rs280,690053
1 USDX / KZT
533,1876662
1 USDX / THB
฿31,95472336
1 USDX / TWD
NT$29,50578288
1 USDX / AED
د.إ3,62403692
1 USDX / CHF
Fr0,7899808
1 USDX / HKD
HK$7,7516866
1 USDX / MAD
.د.م8,94653256
1 USDX / MXN
$18,58429832
1 USDX / PLN
3,64378644
1 USDX / RON
лв4,32514488
1 USDX / SEK
kr9,53901816
1 USDX / BGN
лв1,65895968
1 USDX / HUF
Ft340,61997144
1 USDX / CZK
20,97399024
1 USDX / KWD
د.ك0,30118018
1 USDX / ILS
3,36729316