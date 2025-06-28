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SYNTHR Fiyatı (SYNTH)

SYNTHR (SYNTH) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00077964
$0,00077964$0,00077964
+%153,201D
USD

Bugünkü SYNTHR (SYNTH) Fiyatı

SYNTHR (SYNTH), şu anda 0,00072864 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 155,07K USD piyasa değerine sahiptir. SYNTH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SYNTHR Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%136,62
SYNTHR 24 saatlik fiyat değişimi
208,35M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında SYNTHR (SYNTH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SYNTHR / USD fiyat değişimi, $ +0,00042071.
Son 30 gün içerisinde, SYNTHR / USD fiyat değişimi, $ +0,0000519426.
Son 60 gün içerisinde, SYNTHR / USD fiyat değişimi, $ -0,0000436295.
Son 90 gün içerisinde, SYNTHR / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00042071+%136,62
30 Gün$ +0,0000519426+%7,13
60 Gün$ -0,0000436295-%5,98
90 Gün$ 0--

SYNTHR (SYNTH) Fiyat Analizi

En güncel SYNTHR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00027613
$ 0,00027613$ 0,00027613

$ 0,00145816
$ 0,00145816$ 0,00145816

$ 0,062083
$ 0,062083$ 0,062083

-%2,15

+%136,62

+%23,67

SYNTHR (SYNTH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 155,07K
$ 155,07K$ 155,07K

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208,35M
208,35M 208,35M

SYNTHR (SYNTH) Nedir?

Advanced cross-chain infrastructure - Built on Axelar and LayerZero SYNTHR's advanced cross-chain infrastructure powers a secure zero-slippage execution environment, allowing cross-chain transactions to function at their theoretical limits. It consists of a combination of pull and push oracles, a zero-slippage omnichain liquidity layer, and multiple independent consensus layers, giving you access to an innovative cross-chain liquidity solution. SYNTHR's advanced cross-chain infrastructure powers a novel zero-slippage omnichain transaction environment, enabling you to create omnichain applications and transfer value between chains with exceptional capital efficiency and extreme security.

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SYNTHR (SYNTH) Kaynağı

Resmi Websitesi

SYNTHR (SYNTH) Token Ekonomisi

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SYNTH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SYNTH / VND
19,1741616
1 SYNTH / AUD
A$0,0011148192
1 SYNTH / GBP
0,0005246208
1 SYNTH / EUR
0,000619344
1 SYNTH / USD
$0,00072864
1 SYNTH / MYR
RM0,0030748608
1 SYNTH / TRY
0,029072736
1 SYNTH / JPY
¥0,10492416
1 SYNTH / RUB
0,0571909536
1 SYNTH / INR
0,06229872
1 SYNTH / IDR
Rp11,7522564192
1 SYNTH / KRW
0,99404712
1 SYNTH / PHP
0,0412118784
1 SYNTH / EGP
￡E.0,0363372768
1 SYNTH / BRL
R$0,0039929472
1 SYNTH / CAD
C$0,0009982368
1 SYNTH / BDT
0,0890689536
1 SYNTH / NGN
1,124437248
1 SYNTH / UAH
0,0303624288
1 SYNTH / VES
Bs0,07723584
1 SYNTH / PKR
Rs0,2067005952
1 SYNTH / KZT
0,3789073728
1 SYNTH / THB
฿0,0236297952
1 SYNTH / TWD
NT$0,021203424
1 SYNTH / AED
د.إ0,0026741088
1 SYNTH / CHF
Fr0,0005756256
1 SYNTH / HKD
HK$0,0057125376
1 SYNTH / MAD
.د.م0,0065869056
1 SYNTH / MXN
$0,0137130048
1 SYNTH / PLN
0,0026303904