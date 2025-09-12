TAIX (TAIX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00012329 $ 0,00012329 $ 0,00012329 24 sa Düşük $ 0,00021588 $ 0,00021588 $ 0,00021588 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00012329$ 0,00012329 $ 0,00012329 24 sa Yüksek $ 0,00021588$ 0,00021588 $ 0,00021588 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00039728$ 0,00039728 $ 0,00039728 En Düşük Fiyat $ 0,00010543$ 0,00010543 $ 0,00010543 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,33 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%48,40 Fiyat Değişimi (7 G) +%56,99 Fiyat Değişimi (7 G) +%56,99

TAIX (TAIX) canlı fiyatı $0,00018303. TAIX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00012329 ve en yüksek $ 0,00021588 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TAIX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00039728, en düşük fiyatı ise $ 0,00010543 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TAIX son bir saatte +%1,33 değişim gösterdi, 24 saatte +%48,40 ve son 7 günde +%56,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TAIX (TAIX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,82M$ 1,82M $ 1,82M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki TAIX piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TAIX arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,82M.