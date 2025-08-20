Takamaka (TKG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,6 $ 1,6 $ 1,6 24 sa Düşük $ 1,8 $ 1,8 $ 1,8 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,6$ 1,6 $ 1,6 24 sa Yüksek $ 1,8$ 1,8 $ 1,8 Tüm Zamanların En Yükseği $ 5,44$ 5,44 $ 5,44 En Düşük Fiyat $ 0,269796$ 0,269796 $ 0,269796 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%11,29 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,29 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,29

Takamaka (TKG) canlı fiyatı $1,6. TKG, son 24 saat içinde en düşük $ 1,6 ve en yüksek $ 1,8 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TKG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 5,44, en düşük fiyatı ise $ 0,269796 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TKG son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%11,29 ve son 7 günde -%11,29 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Takamaka (TKG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 158,06M$ 158,06M $ 158,06M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 99.004.914,0 99.004.914,0 99.004.914,0

Şu anki Takamaka piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TKG arzı 0,00 olup, toplam arzı 99004914.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 158,06M.