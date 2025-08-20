Tangible (TNGBL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,260735 24 sa Yüksek $ 0,280213 Tüm Zamanların En Yükseği $ 21,28 En Düşük Fiyat $ 0,02352368 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,69 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,54

Tangible (TNGBL) canlı fiyatı $0,263726. TNGBL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,260735 ve en yüksek $ 0,280213 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TNGBL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 21,28, en düşük fiyatı ise $ 0,02352368 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TNGBL son bir saatte -%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,69 ve son 7 günde -%6,54 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tangible (TNGBL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,79M Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 33.333.333,0

Şu anki Tangible piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TNGBL arzı 0,00 olup, toplam arzı 33333333.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,79M.