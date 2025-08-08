TapDaDoge Fiyatı (RUN)
TapDaDoge (RUN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,35K USD piyasa değerine sahiptir. RUN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki RUN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RUN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, TapDaDoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TapDaDoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TapDaDoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TapDaDoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%2,59
|30 Gün
|$ 0
|-%96,85
|60 Gün
|$ 0
|-%99,36
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel TapDaDoge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%2,59
-%61,05
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
TapDaDoge is an interactive tap-to-earn game hosted on Telegram, inspired by the popular Chrome Dino game, known for its massive player base of 270 million monthly users. Built on the Binance Smart Chain blockchain technology, TapDaDoge offers players an entertaining and rewarding gaming experience infused with meme-inspired elements. Setting itself apart as the pioneering BSC initiative, TapDaDoge is dedicated to promoting sustainability through innovative in-game tax and deflationary models. These features are seamlessly integrated to enhance user experience by emphasizing simplicity and efficiency, ultimately minimizing time commitments for players. TapDaDoge’s main attraction is our diverse cast of NFT characters. They are not simply static images on a screen. The players controls them to jump over obstacles in the game, and, as they get better, their earning potential also increases. The game is a simple exercise of hand-eye coordination, making it more approachable and eliminating the frustrations of learning a new game. Furthermore, our team is constantly at work to bring new features to the game (e.g. cosmetic items, environments, boosters.), ensuring TapDaDoge’s quality and longevity.
TapDaDoge (RUN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RUN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
