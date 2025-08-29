TEKTIAS (TKT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01329354 En Düşük Fiyat $ 0,00005085 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

TEKTIAS (TKT) canlı fiyatı $0,00005097. TKT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TKT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01329354, en düşük fiyatı ise $ 0,00005085 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TKT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TEKTIAS (TKT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,89K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,10K Dolaşım Arzı 96,00M Toplam Arz 100.000.000,0

Şu anki TEKTIAS piyasa değeri $ 4,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TKT arzı 96,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,10K.