TEKTIAS Fiyatı (TKT)

1 TKT / USD Canlı Fiyatı:

--
----
%0,001D
TEKTIAS (TKT) Canlı Fiyat Grafiği
TEKTIAS (TKT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01329354
$ 0,01329354$ 0,01329354

$ 0,00005085
$ 0,00005085$ 0,00005085

--

--

%0,00

%0,00

TEKTIAS (TKT) canlı fiyatı $0,00005097. TKT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TKT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01329354, en düşük fiyatı ise $ 0,00005085 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TKT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TEKTIAS (TKT) Piyasa Bilgileri

$ 4,89K
$ 4,89K$ 4,89K

--
----

$ 5,10K
$ 5,10K$ 5,10K

96,00M
96,00M 96,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki TEKTIAS piyasa değeri $ 4,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TKT arzı 96,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,10K.

TEKTIAS (TKT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, TEKTIAS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TEKTIAS / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, TEKTIAS / USD fiyat değişimi, $ -0,0000353325.
Son 90 gün içerisinde, TEKTIAS / USD fiyat değişimi, $ -0,013153327260810084.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0,0000000000%0,00
60 Gün$ -0,0000353325-%69,32
90 Gün$ -0,013153327260810084-%99,61

TEKTIAS (TKT) Nedir?

TEKTIAS is a high-performance decentralized multichain DeFi protocol. Its hybrid design combines an off-chain order book, advanced aggregation, and liquidity management engine with on-chain custody and settlement. This approach delivers the speed and efficiency of traditional trading systems while ensuring the transparency and security of blockchain technology — creating a seamless and powerful trading experience. TEKTIAS operates across multiple blockchains, including Ethereum, Binance Smart Chain, Zksync, Monad Testnet and more *currently in testnet phase. This multichain integration enables fast, cost-efficient, and cross-chain transactions, providing users with unmatched flexibility and interoperability. Liquidity on TEKTIAS is enhanced through automated market makers (AMM) and aggregated from various DeFi protocols to offer deep order books and optimized pricing. Built for all types of DeFi users, TEKTIAS provides instant execution, low-latency transactions, and cross-chain compatibility — all while allowing users to maintain full control and custody of their funds. Whether you’re trading, providing liquidity, or exploring yield opportunities, TEKTIAS delivers a best-in-class DeFi experience.

TEKTIAS Fiyat Tahmini (USD)

TEKTIAS (TKT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? TEKTIAS (TKT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak TEKTIAS için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

TEKTIAS fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TKT Varlığından Yerel Para Birimlerine

TEKTIAS (TKT) Token Ekonomisi

TEKTIAS (TKT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TKT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: TEKTIAS (TKT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü TEKTIAS (TKT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TKT fiyatı, 0,00005097 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TKT / USD güncel fiyatı nedir?
TKT / USD güncel fiyatı $ 0,00005097. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
TEKTIAS varlığının piyasa değeri nedir?
TKT piyasa değeri $ 4,89K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TKT arzı nedir?
Dolaşımdaki TKT arzı, 96,00M USD.
TKT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TKT, ATH fiyatı olan 0,01329354 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TKT fiyatı (ATL) nedir?
TKT, ATL fiyatı olan 0,00005085 USD değerine düştü.
TKT işlem hacmi nedir?
TKT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TKT bu yıl daha da yükselir mi?
TKT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TKT fiyat tahminine göz atın.
