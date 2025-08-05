TeleSwap (TSWAP) Nedir?

TeleSwap is a Telegram mini app Cross-Chain Swap Exchange built on The Open Network. The exchange is backed up by TON blockchain and Ston.fi. What makes it outstanding is that exchange doesn't ask for wallet connect or previous sign up. Our main goal is to create a space without borders and show the crypto space what a true decentralisation means. Aswell we are partnering with all project with huge potential and offering them a help by providing our bridging service and crafting unique API and widgets.

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TeleSwap (TSWAP) Kaynağı Resmi Websitesi

TeleSwap (TSWAP) Token Ekonomisi

TeleSwap (TSWAP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TSWAP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!