Tenshi (TENSHI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,062517$ 0,062517 $ 0,062517 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,20 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,92 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,92

Tenshi (TENSHI) canlı fiyatı --. TENSHI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TENSHI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,062517, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TENSHI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,20 ve son 7 günde -%2,92 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tenshi (TENSHI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 453,02K$ 453,02K $ 453,02K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Tenshi piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TENSHI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 453,02K.