TensorHub (THUB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01705412$ 0,01705412 $ 0,01705412 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -%2,27 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,27

TensorHub (THUB) canlı fiyatı --. THUB, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. THUB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01705412, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, THUB son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%2,27 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TensorHub (THUB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,48K$ 17,48K $ 17,48K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki TensorHub piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki THUB arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,48K.