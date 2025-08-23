Tepe Fiyatı (TEPE)
--
+%2,18
+%25,66
+%25,66
Tepe (TEPE) canlı fiyatı $0,00038773. TEPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00037842 ve en yüksek $ 0,00040262 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TEPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00868571, en düşük fiyatı ise $ 0,0000656 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, TEPE son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%2,18 ve son 7 günde +%25,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Tepe piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TEPE arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,77K.
Gün içerisinde, Tepe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Tepe / USD fiyat değişimi, $ +0,0014837530.
Son 60 gün içerisinde, Tepe / USD fiyat değişimi, $ +0,0017352926.
Son 90 gün içerisinde, Tepe / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%2,18
|30 Gün
|$ +0,0014837530
|+%382,68
|60 Gün
|$ +0,0017352926
|+%447,55
|90 Gün
|$ 0
|--
$Tepe is more than just a token it's a digital embodiment of community spirit, designed to foster a sense of belonging among its holders and to support communal growth and prosperity. It serves as a beacon of innovation, leveraging the speed, security, and scalability of the TON blockchain to create a decentralized ecosystem where every participant has a voice and a stake in its development.
