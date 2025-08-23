Tepe (TEPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00037842 $ 0,00037842 $ 0,00037842 24 sa Düşük $ 0,00040262 $ 0,00040262 $ 0,00040262 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00037842$ 0,00037842 $ 0,00037842 24 sa Yüksek $ 0,00040262$ 0,00040262 $ 0,00040262 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00868571$ 0,00868571 $ 0,00868571 En Düşük Fiyat $ 0,0000656$ 0,0000656 $ 0,0000656 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,18 Fiyat Değişimi (7 G) +%25,66 Fiyat Değişimi (7 G) +%25,66

Tepe (TEPE) canlı fiyatı $0,00038773. TEPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00037842 ve en yüksek $ 0,00040262 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TEPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00868571, en düşük fiyatı ise $ 0,0000656 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TEPE son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%2,18 ve son 7 günde +%25,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tepe (TEPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,77K$ 38,77K $ 38,77K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Tepe piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TEPE arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,77K.