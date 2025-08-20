TERATTO (TRCON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,122262 $ 0,122262 $ 0,122262 24 sa Düşük $ 0,124354 $ 0,124354 $ 0,124354 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,122262$ 0,122262 $ 0,122262 24 sa Yüksek $ 0,124354$ 0,124354 $ 0,124354 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,200695$ 0,200695 $ 0,200695 En Düşük Fiyat $ 0,03733626$ 0,03733626 $ 0,03733626 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,23 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,87 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,62 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,62

TERATTO (TRCON) canlı fiyatı $0,122972. TRCON, son 24 saat içinde en düşük $ 0,122262 ve en yüksek $ 0,124354 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRCON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,200695, en düşük fiyatı ise $ 0,03733626 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRCON son bir saatte +%0,23 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,87 ve son 7 günde -%4,62 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TERATTO (TRCON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 614,86M$ 614,86M $ 614,86M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Şu anki TERATTO piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRCON arzı 0,00 olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 614,86M.