TERATTO Fiyatı (TRCON)

Listelenmedi

1 TRCON / USD Canlı Fiyatı:

$0,122972
-%0,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
TERATTO (TRCON) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:55:43 (UTC+8)

TERATTO (TRCON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,122262
24 sa Düşük
$ 0,124354
24 sa Yüksek

$ 0,122262
$ 0,124354
$ 0,200695
$ 0,03733626
+%0,23

-%0,87

-%4,62

-%4,62

TERATTO (TRCON) canlı fiyatı $0,122972. TRCON, son 24 saat içinde en düşük $ 0,122262 ve en yüksek $ 0,124354 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRCON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,200695, en düşük fiyatı ise $ 0,03733626 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRCON son bir saatte +%0,23 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,87 ve son 7 günde -%4,62 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TERATTO (TRCON) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 614,86M
$ 614,86M$ 614,86M

0,00
5.000.000.000,0
Şu anki TERATTO piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRCON arzı 0,00 olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 614,86M.

TERATTO (TRCON) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, TERATTO / USD fiyat değişimi, $ -0,0010879844858028.
Son 30 gün içerisinde, TERATTO / USD fiyat değişimi, $ -0,0021203078.
Son 60 gün içerisinde, TERATTO / USD fiyat değişimi, $ -0,0050958981.
Son 90 gün içerisinde, TERATTO / USD fiyat değişimi, $ -0,01137020934045785.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0010879844858028-%0,87
30 Gün$ -0,0021203078-%1,72
60 Gün$ -0,0050958981-%4,14
90 Gün$ -0,01137020934045785-%8,46

TERATTO (TRCON) Nedir?

TERATTO (TRCON) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

TERATTO Fiyat Tahmini (USD)

TERATTO (TRCON) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? TERATTO (TRCON) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak TERATTO için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

TERATTO fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TRCON Varlığından Yerel Para Birimlerine

TERATTO (TRCON) Token Ekonomisi

TERATTO (TRCON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TRCON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: TERATTO (TRCON) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü TERATTO (TRCON) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TRCON fiyatı, 0,122972 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TRCON / USD güncel fiyatı nedir?
TRCON / USD güncel fiyatı $ 0,122972. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
TERATTO varlığının piyasa değeri nedir?
TRCON piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TRCON arzı nedir?
Dolaşımdaki TRCON arzı, 0,00 USD.
TRCON için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TRCON, ATH fiyatı olan 0,200695 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TRCON fiyatı (ATL) nedir?
TRCON, ATL fiyatı olan 0,03733626 USD değerine düştü.
TRCON işlem hacmi nedir?
TRCON için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TRCON bu yıl daha da yükselir mi?
TRCON piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TRCON fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:55:43 (UTC+8)

