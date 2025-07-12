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Term Finance Fiyatı (TERM)

Term Finance (TERM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,440417
$0,440417$0,440417
+%1,201D
USD

Bugünkü Term Finance (TERM) Fiyatı

Term Finance (TERM), şu anda 0,440417 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. TERM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Term Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,26
Term Finance 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Term Finance (TERM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Term Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,00546833.
Son 30 gün içerisinde, Term Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0301664064.
Son 60 gün içerisinde, Term Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0437814575.
Son 90 gün içerisinde, Term Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0150464212421259.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00546833+%1,26
30 Gün$ +0,0301664064+%6,85
60 Gün$ +0,0437814575+%9,94
90 Gün$ +0,0150464212421259+%3,54

Term Finance (TERM) Fiyat Analizi

En güncel Term Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,395231
$ 0,395231$ 0,395231

$ 0,445401
$ 0,445401$ 0,445401

$ 16,7
$ 16,7$ 16,7

-%0,53

+%1,26

+%2,87

Term Finance (TERM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Term Finance (TERM) Nedir?

Bridging the gap in fixed-rate crypto lending through on-chain auctions

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Term Finance (TERM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Term Finance (TERM) Token Ekonomisi

Term Finance (TERM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TERM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

TERM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TERM / VND
11.589,573355
1 TERM / AUD
A$0,66943384
1 TERM / GBP
0,32590858
1 TERM / EUR
0,37435445
1 TERM / USD
$0,440417
1 TERM / MYR
RM1,87177225
1 TERM / TRY
17,68714672
1 TERM / JPY
¥64,741299
1 TERM / RUB
34,37454685
1 TERM / INR
37,79658694
1 TERM / IDR
Rp7.103,49900551
1 TERM / KRW
607,47157227
1 TERM / PHP
24,87475216
1 TERM / EGP
￡E.21,79623733
1 TERM / BRL
R$2,44871852
1 TERM / CAD
C$0,59896712
1 TERM / BDT
53,53709052
1 TERM / NGN
673,41961385
1 TERM / UAH
18,39621809
1 TERM / VES
Bs50,207538
1 TERM / CLP
$421,038652
1 TERM / PKR
Rs125,25899897
1 TERM / KZT
228,66891057
1 TERM / THB
฿14,28712748
1 TERM / TWD
NT$12,87779308
1 TERM / AED
د.إ1,61633039
1 TERM / CHF
Fr0,34792943
1 TERM / HKD
HK$3,45286928
1 TERM / MAD
.د.م3,963753
1 TERM / MXN
$8,20937288
1 TERM / PLN
1,60311788
1 TERM / RON
лв1,91140978
1 TERM / SEK
kr4,21038652
1 TERM / BGN
лв0,73549639
1 TERM / HUF
Ft150,56976396
1 TERM / CZK
9,28839453
1 TERM / KWD
د.ك0,134327185
1 TERM / ILS
1,46658861