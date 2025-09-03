Terner (TERNER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00000524 24 sa Yüksek $ 0,00000935 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00007762 En Düşük Fiyat $ 0,00000524 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,48 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%26,62 Fiyat Değişimi (7 G) --

Terner (TERNER) canlı fiyatı $0,00000555. TERNER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000524 ve en yüksek $ 0,00000935 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TERNER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007762, en düşük fiyatı ise $ 0,00000524 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TERNER son bir saatte +%3,48 değişim gösterdi, 24 saatte -%26,62 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Terner (TERNER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,36K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,36K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Terner piyasa değeri $ 5,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TERNER arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,36K.