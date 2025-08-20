Terran Coin (TRR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00153342 24 sa Yüksek $ 0,00161112 Tüm Zamanların En Yükseği $ 4,78 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,56 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,69 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,36

Terran Coin (TRR) canlı fiyatı $0,00154877. TRR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00153342 ve en yüksek $ 0,00161112 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,78, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRR son bir saatte -%3,56 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,69 ve son 7 günde -%8,36 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Terran Coin (TRR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,73M Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 10.000.000.000,0

Şu anki Terran Coin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRR arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,73M.