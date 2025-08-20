Test (TEST) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0024596 $ 0,0024596 $ 0,0024596 24 sa Düşük $ 0,00258094 $ 0,00258094 $ 0,00258094 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0024596$ 0,0024596 $ 0,0024596 24 sa Yüksek $ 0,00258094$ 0,00258094 $ 0,00258094 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02404062$ 0,02404062 $ 0,02404062 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,83 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,05 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,05

Test (TEST) canlı fiyatı $0,00252961. TEST, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0024596 ve en yüksek $ 0,00258094 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TEST için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02404062, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TEST son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,83 ve son 7 günde -%13,05 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Test (TEST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,53M$ 2,53M $ 2,53M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Test piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TEST arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,53M.