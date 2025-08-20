The Big Red ($TD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00001476$ 0,00001476 $ 0,00001476 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,44 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,71 Fiyat Değişimi (7 G) -%99,31 Fiyat Değişimi (7 G) -%99,31

The Big Red ($TD) canlı fiyatı --. $TD, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $TD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00001476, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $TD son bir saatte +%0,44 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,71 ve son 7 günde -%99,31 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Big Red ($TD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,21K$ 12,21K $ 12,21K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0

Şu anki The Big Red piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $TD arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,21K.