THE COQ FATHER BOSS Logosu

THE COQ FATHER BOSS Fiyatı (BOSSCOQ)

Listelenmedi

1 BOSSCOQ / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%4,501D
USD
THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) Canlı Fiyat Grafiği
THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%1,11

+%4,56

+%23,16

+%23,16

THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) canlı fiyatı --. BOSSCOQ, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOSSCOQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BOSSCOQ son bir saatte -%1,11 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,56 ve son 7 günde +%23,16 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 13,09K
$ 13,09K$ 13,09K

0,00
0,00 0,00

1.249.998.635,98
1.249.998.635,98 1.249.998.635,98

Şu anki THE COQ FATHER BOSS piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOSSCOQ arzı 0,00 olup, toplam arzı 1249998635.98. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,09K.

THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, THE COQ FATHER BOSS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, THE COQ FATHER BOSS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, THE COQ FATHER BOSS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, THE COQ FATHER BOSS / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%4,56
30 Gün$ 0-%3,03
60 Gün$ 0+%29,60
90 Gün$ 0--

THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) Nedir?

FUN MEME THE BOSS OF ALL COQS

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) Kaynağı

Resmi Websitesi

THE COQ FATHER BOSS Fiyat Tahmini (USD)

THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak THE COQ FATHER BOSS için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

THE COQ FATHER BOSS fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BOSSCOQ Varlığından Yerel Para Birimlerine

THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) Token Ekonomisi

THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BOSSCOQ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BOSSCOQ fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BOSSCOQ / USD güncel fiyatı nedir?
BOSSCOQ / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
THE COQ FATHER BOSS varlığının piyasa değeri nedir?
BOSSCOQ piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BOSSCOQ arzı nedir?
Dolaşımdaki BOSSCOQ arzı, 0,00 USD.
BOSSCOQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BOSSCOQ, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BOSSCOQ fiyatı (ATL) nedir?
BOSSCOQ, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
BOSSCOQ işlem hacmi nedir?
BOSSCOQ için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BOSSCOQ bu yıl daha da yükselir mi?
BOSSCOQ piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BOSSCOQ fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:51:02 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.