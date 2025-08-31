DEGENS Hakkında Daha Fazla Bilgi

The Degensons Logosu

The Degensons Fiyatı (DEGENS)

Listelenmedi

1 DEGENS / USD Canlı Fiyatı:

--
----
%0,001D
mexc
USD
The Degensons (DEGENS) Canlı Fiyat Grafiği
The Degensons (DEGENS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00057025
$ 0,00057025$ 0,00057025

$ 0,00000889
$ 0,00000889$ 0,00000889

--

--

-%3,17

-%3,17

The Degensons (DEGENS) canlı fiyatı $0,00002297. DEGENS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEGENS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00057025, en düşük fiyatı ise $ 0,00000889 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEGENS son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%3,17 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Degensons (DEGENS) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 22,97K
$ 22,97K$ 22,97K

0,00
0,00 0,00

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki The Degensons piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEGENS arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,97K.

The Degensons (DEGENS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, The Degensons / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Degensons / USD fiyat değişimi, $ +0,0000032356.
Son 60 gün içerisinde, The Degensons / USD fiyat değişimi, $ +0,0000109830.
Son 90 gün içerisinde, The Degensons / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0000032356+%14,09
60 Gün$ +0,0000109830+%47,81
90 Gün$ 0--

The Degensons (DEGENS) Nedir?

A memecoin parody for our community.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

The Degensons (DEGENS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

The Degensons Fiyat Tahmini (USD)

The Degensons (DEGENS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? The Degensons (DEGENS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak The Degensons için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

The Degensons fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DEGENS Varlığından Yerel Para Birimlerine

The Degensons (DEGENS) Token Ekonomisi

The Degensons (DEGENS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEGENS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Degensons (DEGENS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü The Degensons (DEGENS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DEGENS fiyatı, 0,00002297 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DEGENS / USD güncel fiyatı nedir?
DEGENS / USD güncel fiyatı $ 0,00002297. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
The Degensons varlığının piyasa değeri nedir?
DEGENS piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DEGENS arzı nedir?
Dolaşımdaki DEGENS arzı, 0,00 USD.
DEGENS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DEGENS, ATH fiyatı olan 0,00057025 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DEGENS fiyatı (ATL) nedir?
DEGENS, ATL fiyatı olan 0,00000889 USD değerine düştü.
DEGENS işlem hacmi nedir?
DEGENS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DEGENS bu yıl daha da yükselir mi?
DEGENS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DEGENS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-31 10:24:22 (UTC+8)

