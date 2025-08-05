The Eid Sheep ($TES) Nedir?

$TES – The Eid Sheep: Building the Future of Play-to-Earn 🐏🚀 In a sea of memecoins and fleeting hype, $TES emerges with real purpose — a utility token designed to power the next era of blockchain gaming 🎮🌎. At the heart of $TES is an immersive, farm-based P2E game where players can: 🌾 Cultivate and expand their farms 💰 Earn and instantly withdraw tokens 🏆 Compete in exciting tournaments 🤝 Collaborate with friends for greater rewards

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The Eid Sheep ($TES) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

The Eid Sheep ($TES) Token Ekonomisi

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