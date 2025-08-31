EYE Hakkında Daha Fazla Bilgi

THE EYE Logosu

THE EYE Fiyatı (EYE)

Listelenmedi

1 EYE / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%0,101D
USD
THE EYE (EYE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-31 10:24:42 (UTC+8)

THE EYE (EYE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

%0,00

-%0,12

-%4,65

-%4,65

THE EYE (EYE) canlı fiyatı $0,00001562. EYE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001554 ve en yüksek $ 0,00001567 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EYE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00269488, en düşük fiyatı ise $ 0,00001093 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EYE son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,12 ve son 7 günde -%4,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

THE EYE (EYE) Piyasa Bilgileri

Şu anki THE EYE piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EYE arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,62K.

THE EYE (EYE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, THE EYE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, THE EYE / USD fiyat değişimi, $ +0,0000005958.
Son 60 gün içerisinde, THE EYE / USD fiyat değişimi, $ +0,0000040327.
Son 90 gün içerisinde, THE EYE / USD fiyat değişimi, $ +0,000001587649542697163.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,12
30 Gün$ +0,0000005958+%3,81
60 Gün$ +0,0000040327+%25,82
90 Gün$ +0,000001587649542697163+%11,31

THE EYE (EYE) Nedir?

The AI-Powered Chart Analyser for Binance Smart Chain (BSC) is an innovative trading tool that integrates state-of-the-art artificial intelligence and machine learning algorithms to analyse BNB chain price charts in real-time. Designed for both retail and institutional traders, this system leverages advanced AI techniques to process vast amounts of historical and live market data, generating precise market trend predictions. The tool empowers traders with data-driven investment decisions, reducing human error and optimising trade efficiency.

THE EYE (EYE) Kaynağı

Resmi Websitesi

THE EYE Fiyat Tahmini (USD)

THE EYE (EYE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? THE EYE (EYE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak THE EYE için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

THE EYE fiyat tahminini hemen kontrol edin!

EYE Varlığından Yerel Para Birimlerine

THE EYE (EYE) Token Ekonomisi

THE EYE (EYE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EYE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: THE EYE (EYE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü THE EYE (EYE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı EYE fiyatı, 0,00001562 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
EYE / USD güncel fiyatı nedir?
EYE / USD güncel fiyatı $ 0,00001562. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
THE EYE varlığının piyasa değeri nedir?
EYE piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki EYE arzı nedir?
Dolaşımdaki EYE arzı, 0,00 USD.
EYE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
EYE, ATH fiyatı olan 0,00269488 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük EYE fiyatı (ATL) nedir?
EYE, ATL fiyatı olan 0,00001093 USD değerine düştü.
EYE işlem hacmi nedir?
EYE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
EYE bu yıl daha da yükselir mi?
EYE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için EYE fiyat tahminine göz atın.
