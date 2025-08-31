THE EYE (EYE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001554 $ 0,00001554 $ 0,00001554 24 sa Düşük $ 0,00001567 $ 0,00001567 $ 0,00001567 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001554$ 0,00001554 $ 0,00001554 24 sa Yüksek $ 0,00001567$ 0,00001567 $ 0,00001567 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00269488$ 0,00269488 $ 0,00269488 En Düşük Fiyat $ 0,00001093$ 0,00001093 $ 0,00001093 Fiyat Değişimi (1 Sa) %0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,12 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,65 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,65

THE EYE (EYE) canlı fiyatı $0,00001562. EYE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001554 ve en yüksek $ 0,00001567 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EYE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00269488, en düşük fiyatı ise $ 0,00001093 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EYE son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,12 ve son 7 günde -%4,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

THE EYE (EYE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,62K$ 15,62K $ 15,62K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki THE EYE piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EYE arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,62K.